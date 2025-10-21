Augusta, Gerratana (Pd): “A scuola +5 è un’insufficenza. In campo per bocciare l’operato di Di Mare”

“La sindacatura Di Mare ad Augusta ha riproposto il progetto del Superpartito provinciale fatto dalla destra e dal finto civismo, che possiamo definire cinismo, che governa contratti politici di occupazione del potere, senza una vera prospettiva di sviluppo sostenibile”. Così in una nota il segretario provinciale del Pd Piergiorgio Gerratana all’indomani del lancio della ricandidatura del sindaco uscente di Augusta Giuseppe Di Mare.

“Addirittura, per una città come Augusta, si arriva ad evocare l’eliminazione della legislazione SIN, anziché mettere al centro la riconversione ecologica e industriale e il piano delle bonifiche. Riteniamo che il suo +5 equivalga a una insufficienza e per questa ragione siamo mobilitati per mettere in campo una grande alleanza con la città e con le altre forze di centrosinistra, per costruire una piattaforma programmatica credibile e vincente. Le persone contano e siamo tutti impegnati a dare voce e forza ai tantissimi cittadini che sperano in un altro futuro vincente per Augusta”, ha aggiunto.