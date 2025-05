Augusta, “Genitori in ascolto”: confronto e formazione con la Consulta delle famiglie

“Genitori in ascolto, comprendere il disagio dei figli”. È stato questo il tema dell’incontro che si è svolto ieri sera nel salone “Rocco Chinnici” del Comune per le associazioni che fanno parte della Consulta della Famiglia, i rappresentanti dei genitori e dei docenti degli istituti scolastici. Un momento di formazione organizzato dall’amministrazione comunale e dalla consulta nell’ ambito delle attività previste per ribadire l’attenzione alla famiglia e ai giovani

A portare i saluti dell’amministrazione comunale è stato il sindaco, Giuseppe Di Mare: “la Consulta svolge un lavoro di riferimento per molte famiglie e le giovani generazioni del nostro territorio attraverso gli eventi che ogni anno programma” – ha detto sottolineando l’importanza dell’ incontro di ieri, “un momento importante per la comunità perché si concretizza il valore della rete sociale che esiste in città, un momento di confronto e ascolto per unire associazioni e il mondo delle istituzioni per poter svolgere un lavoro certosino nella comprensione dei disagi dei figli e delle famiglie”. Dello stesso avviso l’assessore alla Coesione sociale, Biagio Tribulato per il quale “la rete rafforza e deve sempre più rafforzare il servizio sociale del nostro territorio”.

Sono intervenuti Silvia Rita Feccia e Giuseppe Vecchio, rispettivamente garante cittadino e regionale per diritti dell’infanzia e dell’ adolescenza, Maria Concetta Storaci, vice presidente dell’Ordine degli assistenti sociali e Maria Barbara Giardinieri, presidente dell’associazione Cammino, sede di Siracusa e vice presidente nazionale per le Isole. Presente anche padre Angelo Saraceno, referente della Caritas Cittadina che ha attivato un centro di ascolto per molte famiglie del nostro territorio, a coordinare gli interventi è stato il presidente della Consulta, Maurizio Blandino.