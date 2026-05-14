Augusta, generazioni a confronto al “Ruiz”: quando la lettura diventa un ponte tra passato e futuro

Venerdì 8 maggio, nella cornice della rassegna nazionale “Il Maggio dei Libri”, è giunto al termine il percorso intergenerazionale di Formazione Scuola Lavoro denominato “Lettura e Creatività”.

Un viaggio iniziato a novembre che ha visto protagonisti gli studenti delle classi 4AL, 4BL, 5BL e 5CL del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate affiancati dall’Associazione Premiarte di Augusta e dalla tutor scolastica, professoressa Cettina Baffo. L’iniziativa, nata sotto l’egida del “Patto per la Lettura” in collaborazione con la Bibliteca comunale, ha dimostrato come la cultura possa essere il collante perfetto tra diverse fasce d’età, giovani studenti e adulti soci di Auser e Unitre.

Il progetto non si è limitato alla teoria, ma si è nutrito di testimonianze dirette. Dalle lezioni sulla sicurezza curate dall’Ammiraglio Carpinteri all’incontro con il signor Patania, autore del volume “Di conzu e di mare”, fino alla toccante testimonianza della signora Pina Carriglio.

Il cuore operativo del progetto ha riguardato la rielaborazione creativa: i ragazzi hanno affrontato sfide narrative complesse, riscrivendo il destino di Stefano nel celebre racconto “Il Colombre” di Dino Buzzati e trasformando fiabe classiche come “Cappuccetto Rosso” in sequenze visive, creando un dialogo costante tra parola e immagine.

L’entusiasmo degli studenti è racchiuso nelle parole di Giulia Piazza, alunna della 5BL: “Partecipare a questo progetto ci ha permesso di scoprire che non esiste una barriera invalicabile tra giovani e adulti. Attraverso la lettura, abbiamo costruito un terreno comune dove l’esperienza si intreccia con la creatività. Abbiamo imparato che ogni racconto è un dono, e cambiare il finale insieme significa riscrivere, in parte, la nostra visione del mondo”.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina, ha espresso profonda soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza della rete territoriale: “Questo progetto rappresenta l’essenza stessa della nostra missione educativa: aprire la scuola al territorio per trasformarla in un centro di aggregazione sociale e culturale,” ha dichiarato la Dirigente. “Desidero rivolgere un ringraziamento di cuore alle associazioni che hanno reso possibile questa sinergia. Grazie ai soci di AUSER e UNITRE per aver donato ai nostri ragazzi il loro tempo e la loro saggezza, e un grazie speciale ai soci di Premiarte — Ombretta Tringali, Alessandro Doscini e Giuseppe Caramagno — per la loro presenza costante e il supporto tecnico e umano. La vostra disponibilità è stata il motore che ha permesso ai nostri studenti di crescere non solo come lettori, ma come cittadini consapevoli.”

Un plauso particolare è stato rivolto anche alla prof.ssa Tania Rizzotti, responsabile FSL, per il coordinamento e l’energia profusa nella realizzazione del percorso.

I lavori prodotti dagli studenti, presentati durante l’evento finale, Il Maggio dei Libri, restano come prova tangibile di un concetto fondamentale: quando generazioni diverse si siedono allo stesso tavolo, la distanza scompare, lasciando spazio alla bellezza di una storia scritta insieme.