Augusta, gatto investito in viale Italia: l’appello dell’associazione “Cuore Animale”

Ieri mattina ad Augusta, in viale Italia, si è verificato un episodio che ha scosso profondamente la comunità: un uomo a bordo di una vettura avrebbe investito un gatto, ignorando i segnali di un cittadino che lo invitava a fermarsi. Il felino, gravemente ferito, è stato soccorso da alcuni cittadini e trasferito d’urgenza presso un ambulatorio veterinario privato, dove versa in condizioni critiche. Alcune persone presenti avrebbero segnato il numero di targa della vettura, presentando formale denuncia al Commissariato di Augusta.

Sulla vicenda è intervenuta l’associazione “Cuore Animale”, sottolineando come ad Augusta il fenomeno del randagismo felino sia ormai una vera emergenza sociale e lamentando presunte inadempienze in tema di randagismo da parte dell’amministrazione comunale

L’associazione elenca una serie di criticità: assenza di censimenti e campagne di sensibilizzazione, mancato riconoscimento delle colonie feline, mancanza di sterilizzazioni, lasciando sulle spalle di cittadini e volontari il soccorso e le spese mediche per la cura degli animali

“Abbiamo già informato S.E. il Prefetto di Siracusa – prosegue la nota –. Pretendiamo rispetto per il benessere animale e siamo pronti a costituirci parte civile per questo gravissimo episodio. Continueremo a portare avanti tutte le azioni possibili finché i gatti liberi sul territorio non riceveranno la doverosa attenzione da parte delle istituzioni”.