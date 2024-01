Augusta, gatto ferito sul viadotto Federico II: si mobilitano anche i Vigili del fuoco via mare

Per salvarlo, nel caso in cui fosse caduto in mare, si sono mobilitati anche via mare due Vigili del fuoco che si sono immersi nel tratto del golfo Xifonio sottostante il viadotto Federico II, pronti eventualmente a recuperarlo, ma alla vista dei soccorritori il gatto grigio è scappato via facendo perdere le sue tracce. L’animale, stamattina, si trovava fermo e sanguinante sul ciglio di uno dei due marciapiedi laterali del ponte, con la parte posteriore che sporgeva pericolosamente fuori. Perdeva sangue dalla bocca, probabilmente era stato investito, qualcuno lo ha notato e ha cercato di soccorrerlo ma invano, visto che l’animale non si faceva avvicinare da nessuno.

E non si è fatto avvicinare neanche dai Vigili del fuoco che anche via terra, dopo le 14, insieme agli agenti della Polizia locale, si sono recati sul ponte per soccorrerlo. Quando hanno cercato di prenderlo il felino è fuggito via velocemente in direzione del porticciolo, sparendo alla loro vista. Qualcuno lo avrebbe notato più tardi ai Giardini pubblici.