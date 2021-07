Augusta, garante della disabilità, comunità energetiche e buoni spesa: via libera dal Consiglio comunale

Il Comune avrà un garante per la disabilità. Lo ha deciso il Consiglio comunale che, nei giorni scorsi, ha approvato all’unanimità dei presenti il regolamento di 9 articoli che ne prevede l’istituzione, assieme a due mozioni di indirizzo sulla creazione di Comunità energetiche e suoi buon i spesa nazionali da assegnare agli aventi diritto.

La figura del garante avrà la durata di 5 anni senza alcun onere a carico del Comune, “sarà una figura indipendente che promuoverà l’esercizio dei diritti delle persone disabili e garantirà le opportunità di partecipazione in modo pieno ed effettivo alla vita cittadina, ai portatori di minorazioni fisiche e mentali – ha commentato l’assessore alle Politiche familiari Ombretta Tringali -. L’intento è quello di avere un dialogo con la cittadinanza e le famiglie che vivono la difficile condizione della disabilità e dar loro la possibilità di avere un portavoce. Siamo ben lieti dell’entusiasmo dimostrato dai consiglieri e confidiamo nella sinergia che si potrebbe creare tra il garante e la Consulta della disabilità per far fronte alle problematiche di questa categoria anche in simbiosi con le associazioni di categoria”.

Sono stati, invece, presentate dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, composto da Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali le due mozioni approvate dalla pubblica assemblea che con la prima impegna l’amministrazione alla distribuzione alle persone e famiglie che ne hanno più bisogno come buoni spesa di oltre 250 mila euro che giacciono nelle casse comunali, accreditate dal Governo allora presieduto da Giuseppe Conte nello scorso mese di novembre con il decreto Ristori ter. “Sono fondi che il Governo aveva distribuito a tutti i Comuni d’Italia per fare fronte alla crisi economica causata dal Covid 19 – ha commentato il gruppo consiliare- Immediatamente, già nel mese di dicembre, avevamo chiesto che questi aiuti fossero distribuiti a chi era stato duramente provato dalla pandemia. Ora, dopo 8 mesi dall’accredito sui conti del Comune, la speranza è che, senza ulteriori ritardi, con l’approvazione della nostra mozione il Comune assegni quanto dovuto ai richiedenti che abbiano i requisiti richiesti”.

Dei fondi nazionali il Comune ha un residuo di 90 mila euro, mentre la seconda tranche di 257 mila euro è ancora tutta da distribuire. “La programmazione è quella di, smaltite un po’ di lavoro e di emergenze si servizio come i Puc e anche l’estate augustana, pensiamo di riavviare l’erogazione di fondi per buoni spesa nazionali che sono di più ampia erogazione. – ha detto Lilly Passanisi, responsabile del settore delle Politiche sociali- Dei fondi regionali abbiamo speso 112 mila euro e assegnato l’equivalente in buoni spesa, anche se non sono stati ancora rendicontati del tutto”.

La seconda mozione, invece, era incentrata sulle Comunità energetiche, associazioni tra cittadini, attività commerciali, autorità locali o imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. “Con il nostro atto –proseguono i pentastellati- abbiamo impegnato l’amministrazione comunale a favorire la diffusione di questi importanti strumenti indispensabili per una corretta transizione ecologica, in grado di produrre anche risparmi consistenti nelle bollette dell’energia elettrica. Nelle prossime settimane organizzeremo degli incontri pubblici proprio su questo tema per meglio spiegare agli interessati come procedere. Entrambe le mozioni, a vantaggio della comunità augustana, sono in linea con il nostro agire politico e lontano da schemi purtroppo consolidati. La nostra attenzione sarà sempre rivolta ad Augusta e ai suoi abitanti”.

Su questo punto l’assessore Cosimo Cappiello ha detto che “è in itinere principalmente con Enel energia ma poi verranno considerati altri fornitori un progetto che ha le stesse finalità che si pone quello proposto con maggiori vantaggi per l’utente. E’ già in fase avanzata al più presto verrà presentato a tutti”.