Augusta, gara regionale di Orienteering all’Isola: viabilità in tilt

Augusta ha ospitato, questa mattina, una gara del campionato regionale di Orienteering, una nuova disciplina scolastica che consiste nel sapersi orientare in un territorio all’aperto con il solo aiuto di una bussola e di una cartina. Centinaia di studenti, per lo più di terze medie ma anche di superiori, provenienti non solo da Augusta ma anche da diverse di scuola della Sicilia, si sono dati appuntamento già alle 8,30 in piazza Castello alla Villa. E per tutta la mattinata hanno girato tra le vie del centro alla ricerca dei punti da scoprire.

Ad essere messi a dura prova sono stati però gli automobilisti, che si sono improvvisamente ritrovati imbottigliati in lunghe file nelle varie strade dell’Isola, che via via venivano bloccate dalla Polizia municipale o dalle varie associazioni di protezione civile per consentire agli studenti di camminare senza pericolo per strada. Lunghe file si sono formate al viadotto Federico II. Via Principe Umberto nel tratto tra via Colombo e via Roma, via Colombo nel tratto tra via Epicarmo e via XIV Ottobre e via Megara nel tratto tra via Garibaldi e via Colombo con un’ ordinanza di Polizia municipale sono state interdette alla circolazione veicolare dalle 10 alle 13.