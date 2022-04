Augusta, “Gara Makers”: la squadra del Megara va in finale

Si è qualificato, per la seconda volta, alla finale nazionale della “Gara Makers”, che rientra tra le prove delle Olimpiadi di Problem solving 2022 il liceo Megara che ha partecipato con la squadra “Megara different”. A comporla sono stati gli alunni Stefano Castro, Rocco Cavalli, Stefano Morello e Marco Sorbello della IICS e Emanuele Scerra della IIBS che hanno costruito il plastico di una casa domotica controllata con un app realizzata da loro.

La gara di “Makers” prevedeva, infatti, l’ideazione e l’implementazione di un progetto/prototipo basato su piattaforma Arduino dal tema “La casa che verrà”. Il progetto è stato valutato dal Comitato scientifico tecnico delle Olimpiadi per l’attinenza del progetto ai temi proposti, l’originalità dell’idea, l’accuratezza nella sua realizzazione, per il design, l’esaustività e la chiarezza nella documentazione caricata in piattaforma.

Questo progetto rientra tra quelli proposti dal Dipartimento di matematica e fisica coordinato dalla docente Stefania Caramagno che ha seguito i ragazzi insieme alla referente collega Maria Grazia Chiarello La squadra ha ora 15 giorni di tempo per poter affinare il progetto presentato.