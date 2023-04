Augusta, gara distrettuale dei Campionati della Matematica: primo un alunno del liceo Megara

Si è classificato primo, tra gli oltre 80 alunni partecipanti della provincia, alla gara distrettuale dei campionati (ex Olimpiadi) della Matematica, Vincenzo Spinali, alunno della VB del liceo scientifico Megara, istituto superiore che per la prima volta rappresenterà la provincia di Siracusa alla finale nazionale dei Campionati che si svolgerà a Cesenatico tra il 4 e il 7 maggio.

Saranno 300 gli studenti provenienti da tutta Italia che si affronteranno nella soluzione di sei difficili problemi dimostrativi. Al di là della competizione, per i partecipanti è un’occasione imperdibile di incontrare altri studenti da tutta Italia che condividono la passione per la matematica. Gli studenti migliori verranno premiati con medaglie d’oro, d’argento, e bronzo, in base a diverse fasce della classifica, ed entreranno nell’ albo delle eccellenze del ministero dell’Istruzione.

Oltre a Vincenzo Spinali, altri due studenti dello scientifico hanno ottenuto degli ottimi risultati: Elena Spinali della III B che si è classificata quinta e Marco Traina della II B, arrivato settimo. Soddisfazione arriva dal dirigente scolastico, Renato Santoro, da Stefania Caramagno, docente referente della scuola per i campionati della matematica e da tutto il corpo docente.