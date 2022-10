Augusta, futuro della zona industriale: via libera al Consiglio permanente e ad azioni unitarie

Riflettori puntati sulla zona industriale e sulle preoccupazioni sul futuro occupazionale dopo il sequestro del depuratore consortile Ias e più di recente anche di Priolo servizi, la società che per conto di alcune industrie del polo petrolchimico gestisce il servizio di raccolta e convogliamento delle acque industriali negli impianti depurazione Ias.

A riaccenderli è stato il Consiglio comunale che, all’unanimità dei presenti, l’altro ieri sera ha approvato la mozione presentata dai consiglieri comunali di opposizione Milena Contento, Giancarlo Triberio, Roberta Suppo, Chiara Tringali e Manuel Mangano e fatta propria dal presidente Marco Stella che l’ha portata in aula dopo averla condivisa con tutti gli altri consiglieri con “l’obiettivo di una corale assunzione di responsabilità da parte di tutte le istituzioni locali affinché rappresentino dalle massime autorità e di governo la straordinaria di gravità della situazioni e richiedano iniziative in grado di fronteggiarla e risolverlo con tempestività ed efficacia”.

Partendo dalle considerazioni “che dalle decisioni dell’autorità giudiziaria conseguenti a mancati interventi di adeguamento alle prescrizioni ambientali potrebbero discendere blocchi di operatività dell’intero processo produttivo con pressochè totale fermo degli impianti” e che “tale condizione comporterebbe inevitabili ripercussioni sul piano occupazionale a causa della drammatica prospettiva di massiccia riduzione degli organici, operai e impiegati imposte dall’eccezionale contrazioni operativa del comparto industriale e del suo indotto”, “con un impatto sociale senza precedenti, per portata e tempi, con devastanti conseguenze sul fragilissimo tessuto economico del territorio, sulla tenuta di famiglie e imprese, su comunità intera fondate e cresciute sul lavoro delle industrie, su cittadini che per parte loro hanno sempre reclamato il diritto a tutelare, insieme, ambiente, salute e dignità del lavoro”, il Consiglio comunale ha impegnato sindaco, giunta e presidente del consiglio comunale a richiedere al neo presidente della Regione Renato Schifani “un incontro urgente per rappresentare le forti preoccupazione della città per l’eccezionale gravità della situazione del comparto industriale e chiedergli di adottare una prima iniziativa politica istituzionale”- si legge nel documento- ad intraprendere ogni azione nei confronti del costituendo governo centrale, sorretti dall’ autorevole intervento del prefetto di Siracusa perché la questione della zona industriale di Augusta, Priolo, Melilli, dato il rilievo nazionale, costituisca tema prioritario ed urgente”.

Per i consiglieri di Augusta è necessario, inoltre, condividere ogni iniziativa con il comprensorio, con le realtà economiche e le loro rappresentanze, con le organizzazioni sindacali, le autorità pubbliche e le altre comunità locali per rafforzare il territorio e rappresentarlo unitariamente ad ogni livello di governo e che sia convocato il consiglio comunale, in sessione straordinaria ed urgente, senza riconoscimento dell’indennità di presenza e con carattere permanente.

“Abbiamo messo giù un documento unitario perchè davanti ad una situazione del genere non ci possono essere diversità di vedute e la trattiamo come mozione proposta dalla presidenza. Già il sindaco oggi ha sentito colleghi e neo parlamentari nazionali e regionali e lunedì prossimo ci si dovrebbe incontrare, ho dato mandato di trasmetterla a tutti i consigli comunali della provincia”– ha dichiarato Stella.

“Dobbiamo rivendicare con forza il nostro ruolo centrale come motore economico della Sicilia, non solo della provincia di Siracusa, ma anche di tutta l’Italia. Questa provincia e il polo industriale che è il più grande d’Europa è il motore economico di questa nazione, quindi non possiamo consentire che ci sia distrazione o poca attenzione nei confronti di questo problema che, se non viene risolto, porterà ad una grave crisi sociale” – ha dichiarato la consigliere di opposizione Contento, per il collega Mangano “per una volta decidiamo insieme di portare avanti una iniziativa molto importante per il nostro territorio. Dobbiamo accendere i riflettori sulla zona industriale, non possiamo lasciare allo sbaraglio migliaia di famiglie in attesa di risposta, voglio lanciare un monito ai miei colleghi, rivolgiamoci a coloro i quali rappresentano questo territorio a livello regionale e nazionale, non lasciamo che questo territorio venga dimenticato come al solito”.

Secondo il vicepresidente Biagio Tribulato “per un argomento cosi importante penso sia doveroso da parte della politica intraprendere delle azioni, è doveroso andare a coinvolgere tutte le forze sociali, sindacali ed operative sul territorio perchè facendo una rete fondamentale per la tutela del lavoro, delle famiglie e soprattutto dell’aria della zona in cui viviamo possiamo ottenere dei risultati concreti”, per il consigliere di maggioranza Paolo Trigilio “questo è un argomento trasversale, la nostra area da tanto tempo ha portato tanti benefici alla nostra economia locale, ma è fortemente condizionata da uno dei pochi settori che ancora danno linfa all’economia locale. A prescindere da quelli che possono essere i sogni sul futuro della nostra zona industriale è una realtà importante su ci è importantissimo accendere i riflettori”.

Bocciate, invece, le mozioni per la realizzazione di un campo di baskin all’esterno del plesso delle “scuole verdi” del primo istituto comprensivo Principe di Napoli promossa dal consigliere Giancarlo Triberio e per l’ attivazione della Consulta comunale per l’ambiente e la tutela del paesaggio richiesta dall’associazione Rinnova Augusta e Comitato stop veleni e presentata in aula dai colleghi Manuel Mangano e Roberta Suppo. La terza, infine, sullo spostamento della cabina elettrica relativa ai lavori di sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augusta isola e la terraferma e riqualificazione dell’area ex piscina comunale è stata ritirata dai proponenti del Movimento 5 stelle in quanto oggetto già di un’interrogazione precedente che ha preannunciato il prossimo spostamento.