Augusta, futuro della stazione e dei 7 km di ferrovia dopo la dismissione: partecipazione e idee all’assemblea di “Sentieri immaginari”

Si è discusso del futuro degli oltre 7 km di ferrovia e dell’attuale stazione dei treni che verranno dismessi entro il 2026 in seguito alla realizzazione del nuovo bypass ferroviario progettato da Rete ferroviaria italiana alla prima assemblea pubblica del collettivo “Sentieri immaginari”, che si è svolta nei giorni scorsi nel piazzale antistante la stazione della Borgata. L’obiettivo era di avviare un percorso partecipativo di riflessione, proposta ed azione ed è stato centrato visto che all’incontro hanno preso parte cittadini, associazioni, comitati e realtà del territorio che hanno condiviso sogni e proposte concrete rispetto alla destinazione futura del tracciato ferroviario e dell’area della attuale stazione.

Tra i temi emersi quello del recupero ambientale e naturalistico: la riconversione dell’attuale percorso ferroviario in un corridoio ecologico, ciclo-pedonale e alberato è stata indicata come priorità diffusa. Particolare attenzione è stata data al valore delle saline e delle aree naturalistiche esistenti, con il desiderio di riconnettere la popolazione alla natura del suo territorio e creare connessioni ecologiche che favoriscano anche la fauna locale.

Per quanto riguarda il recupero della stazione ferroviaria sono emersi molteplici usi civici: centro culturale, luogo di incontro per associazioni, spazi per giovani ed anziani e per la cittadinanza attiva, ciclo-officine, laboratorio, ostello della gioventù, e persino l’idea di un Museo della Migrazione, che restituisca memoria a coloro che in migliaia negli scorsi anni sono sopravvissuti al viaggio lungo le rotte migratorie e all’attraversamento del canale di Sicilia arrivando in Europa proprio nel porto di Augusta. Rispetto al tema dell’accessibilità e mobilità dolce i cittadini hanno espresso l’esigenza di una mobilità più sostenibile e accessibile, riducendo la dipendenza dalle automobili e promuovendo spazi pedonali e ciclabili fruibili da tutti, anche per collegare la Borgata con il Monte e le aree naturalistiche.

È emersa anche la necessità prioritaria di risolvere i problemi legati al depuratore e all’inquinamento ambientale, individuati come questioni strutturali per la qualità della vita ad Augusta e l’importanza di un coinvolgimento civico stabile: i partecipanti, infatti, hanno ribadito il desiderio di proseguire questo percorso in modo continuativo, con la creazione di uno spazio permanente di partecipazione cittadina che accompagni le trasformazioni urbanistiche e ambientali in corso.

Il collettivo “Sentieri immaginari” raccoglierà nelle prossime settimane tutti i materiali emersi durante l’assemblea (registrazioni, appunti, proposte) e li sistematizzerà in un documento sintetico di proposte condivise. L’obiettivo è quello di portare tali proposte al tavolo tecnico che sarà avviato da Rfi per discutere il destino delle aree dismesse. È previsto un secondo incontro pubblico all’inizio dell’autunno (settembre/ottobre), dove verranno presentati i primi risultati e dove verranno coinvolte anche realtà già attive in Sicilia su percorsi simili di riqualificazione partecipata. Il lavoro avviato mira a costruire non solo una visione condivisa per un grande progetto di rigenerazione urbana e ambientale, ma anche un modello di cittadinanza attiva e dialogo costruttivo tra istituzioni e popolazione.