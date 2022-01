Augusta, futuro del poligono di tiro: Coordinamento “Punta Izzo possibile” scrive a ministro e sottosegretario alla Difesa

Conoscere le intenzioni del Governo nazionale, e in particolare del ministero della Difesa, sulla destinazione d’uso del comprensorio costiero di Punta Izzo, se sia cioè intendimento del ministero procedere alla realizzazione del progetto di un nuovo poligono di tiro o rinunciare all’opera. E, fatto salvo il mantenimento delle strutture alloggiative e di protezione sociale per il personale militare, se invece il ministero non intenda decretare la dismissione/smilitarizzazione del sito militare, riconvertendolo per usi civili, previa bonifica, attraverso l’assegnazione del bene al Comune di Augusta, per istituire un parco naturale e culturale fruibile dai cittadini.

È la richiesta contenuta in una istanza di accesso civico inviata al ministro Lorenzo Guerini e al sottosegretario Giorgio Mulè da Gianmarco Catalano, rappresentante del Coordinamento di associazioni e cittadini augustani denominato Punta Izzo possibile che si batte per la smilitarizzazione della zona militare e la sua riconversione a parco naturale e che è tornato ad accendere i riflettori sul futuro dell’area.

“ Zona militare o parco naturale? Il futuro di Punta Izzo, per quanti vorrebbero tornare a fruirla, passa dalla sua tutela, bonifica e smilitarizzazione per fini sociali. Un obbiettivo per il cui raggiungimento è determinante l’avallo del Ministero della Difesa. Abbiamo così interrogato per le vie ufficiali il ministro Lorenzo Guerini e il sottosegretario Giorgio Mulè, che pochi giorni fa ha fatto visita alla città di Siracusa per discutere della richiesta civica di smilitarizzazione dell’area costiera di via Elorina” – dice Catalano ricordando che nel 2017 l’allora Governo Renzi, attraverso il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi, affermava che il ministero stava “valutando la possibilità di ripristinare l’uso del poligono (mai dismesso)” e sottolineava il “particolare interesse per la Marina militare” nel mantenere l’uso esclusivo di Punta Izzo.

Due anni più tardi, con il passaggio al governo Lega-5Stelle, fu il ministro Elisabetta Trenta a confermare l’indirizzo politico contrario alla smilitarizzazione del promontorio, lasciando in sospeso il progetto del nuovo poligono di tiro in attesa di finanziamento.

“Adesso è all’attuale governo Draghi che ci rivolgiamo per rilanciare la nostra richiesta di revocare il progetto del nuovo poligono e avviare le procedure per smilitarizzare il promontorio di Punta Izzo allo scopo di istituire un parco eco-culturale.- conclude Catalano- Nel frattempo, chiediamo ancora una volta al sindaco Giuseppe Di Mare di rendere noto alla cittadinanza il contenuto delle “interlocuzioni” che sarebbero in corso con il comandante di MariSicilia”.