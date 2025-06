Augusta, “Futuri cittadini responsabili 2.0”: due primi posti per il Corbino

Si è concluso nei giorni scorsi il progetto di educazione ambientale “Futuri cittadini responsabili 2.0” per l’annualità 2024/25, cui il secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” diretto da Maria Giovanna Sergi, ha aderito. Il progetto, nato nell’ambito della convenzione tra Ingv e Assocea Messina aps e con la collaborazione della Città metropolitana di Messina nodo InFEA, è stato coordinato dall’ associazione per lo Sviluppo sostenibile e il Centro di educazione ambientale di Messina (Assocea Messina aps) con la collaborazione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’ istituto di Ricerca, sviluppo e sperimentazione sull’Ambiente ed il territorio e della città metropolitana di Messina ha previsto una formazione mista in modalità sincrona e asincrona, in collegamento ed in presenza.

Le classi hanno potuto seguire le video-lezioni in diretta ma anche usufruire di materiale di approfondimento che è stato messo a disposizione degli aderenti su un padlet apposito. I relatori, tutti appartenenti al mondo accademico, sono riusciti ad affascinare i ragazzi con un linguaggio alla loro portata e con programmi multimediali accattivanti. Alla fase didattica è seguita quella concorsuale, cui gli alunni del Corbino hanno partecipato con diversi lavori di classe, ottenendo due primi posti.

La II B si è classificata prima, per il modulo “Azione in orto – Sfide per una didattica circolare” con il lavoro Orto Morvillo – Colori, sapori e…poesia. L’attività ha previsto vari momenti: in una prima fase gli alunni si sono dedicati alla preparazione dei cassoni da utilizzare, presenti nel giardino del plesso Morvillo e alla piantumazione di diverse tipologie di piantine di ortaggi, di frutta e di verdura. Poi, in aula ispirandosi ai colori, agli odori e ai sapori dei prodotti hanno realizzato versi poetici facendo attenzione a rime e figure retoriche. Infine hanno realizzato un video collaborativo in cui hanno raccolto immagini, foto e rime che grazie all’uso dell’Ia generativa, sono stati messi in musica, diventando la colonna sonora della loro attività.

La 2 BT, invece, ha partecipato con un elaborato per il modulo “Vita”. Ispirandosi all’incontro in presenza che si è svolto nell’auditorium del plesso Todaro, durante il quale è stato donato un albero di corbezzoli che la classe ha adottato. Gli alunni, avvalendosi di alcune foto significative scattate durante l’evento e poi durante la piantumazione dell’albero, hanno deciso di creare, attraverso l’uso dell’applicativo Canva, un lavoro che potesse testimoniare l’impegno e la cura per l’ambiente e illustrare i comportamenti di un cittadino responsabile.