Augusta, furto in una villetta estiva: denunciato un uomo di 40 anni

Deve rispondere di furto in abitazione un uomo di 40 anni, già noto alle forze di polizia, denunciato dagli agenti in servizio al Commissariato insieme ai militari dell’Arma di Augusta.

Il primo intervento dei poliziotti è scattato dopo la segnalazione di un furto in atto in un’abitazione estiva, arrivato intorno alla mezzanotte dell’altro ieri al commissariato: gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno rinvenuto, nel terreno limitrofo alla villetta che si stava derubando, una scala in metallo utilizzata per intrufolarsi nelle altre villette.

Dopo qualche minuto, veniva individuato un uomo con il volto travisato da uno scalda collo che, nonostante tentasse la fuga, veniva prontamente bloccato dai poliziotti e dai Carabinieri intervenuti.

Sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso, telefoni cellulari, un coltello da lancio tri lama, un cospicuo numero di chiavi di serrature e di auto, capi di abbigliamento (scarpe e borse da donna), profumi e occhiali da sole, il tutto probabile provento di furto.

Un controllo nelle ville limitrofe consentiva, inoltre, di rinvenire altro materiale trafugato ed accatastato in un angolo del giardino.