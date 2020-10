Augusta, furto in un bar del centro: arrestato uno dei presunti autori

Nella scorsa nottata i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno tratto in arresto in flagranza di furto aggravato Franco Miduri, 44enne del luogo, gravato da pregiudizi penali specifici. Questi, dopo aver forzato nel cuore della notte, unitamente ad un complice, la porta di ingresso a vetri di un noto bar del centro cittadino, danneggiandola irreparabilmente, vi si è furtivamente introdotto, asportando i contanti che il titolare aveva lasciato nel registratore di cassa.

I rumori della maldestra azione delittuosa hanno però destato l’attenzione del vicinato e sono stati allertati i Carabinieri che, giunti rapidamente sul posto, hanno visionato le telecamere di sorveglianza riconoscendo in Miduri uno dei ladri.

Le mirate ricerche hanno dato presto buon esito, ed i Carabinieri hanno rapidamente rintracciato e tratto in arresto il malvivente, che in tasca aveva ancora parte dei soldi trafugati, che poi sono stati restituiti al titolare del bar.

Le ricerche sono ora volte a catturare il complice, che, col favore della notte, si è al momento reso irreperibile.

In sede di convalida di arresto, il Tribunale di Siracusa ha sottoposto Miduri alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Augusta con obbligo di permanere in casa nelle ore notturne.