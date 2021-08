Augusta, furto in abitazione dal tetto: convalidato il fermo dei due giovani rimessi in libertà

È stato convalidato il fermo e sono stati rimessi in libertà Giuseppe Bandiera e Salvatore Barravecchia, i due giovani rispettivamente di 19 e 22 anni arrestati alcuni giorni fa dalla polizia, per furto aggravato in abitazione, dopo essere saliti nel tardo pomeriggio di martedì scorso sul tetto di una casa tra via Megara e via Principe Umberto, al centro storico.

I due, che si trovavano ai domiciliari nelle proprie abitazioni, sono comparsi per l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice del Tribunale di Siracusa Giuliana Catalano, che ha imposto ad entrambi l’obbligo di dimora nel Comune di Augusta con il divieto di uscire da casa dalle 21 alle 7. Sia Bandiera che Barravecchia – il primo difeso dall’avvocato Beniamino D’Augusta, il secondo da Raffaele Carrozza- si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Ad arrestarli erano stati gli agenti di polizia del locale commissariato che li avevano riconosciuti grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza poste nella zona che li avevano immortalati mentre fuggivano dai tetti delle abitazioni adiacenti dopo essere entrati dentro l’appartamento, tra l’altro di un vicino di casa del più giovane, forzando una porta/finestra.