Augusta, furto di carrozzeria di ciclomotori: denunciati 21enne e 16enne

Due giovani di 16 e 21 anni sono stati denunciati, nei giorni scorsi, per furto e porto abusivo di oggetti atti ad offendere perché trovati in possesso, nello scooter del più giovane, di parti di carrozzeria, che sarebbero stati rubati da altri ciclomotori, più tre coltelli.

Il fatto, così come riferisce la Polizia, è successo lo scorso sei dicembre quando una telefonata al 113 segnalava la presenza di due giovani che, in piena mattina, parevano armeggiare vicino ad uno scooter parcheggiato fuori dall’istituto superiore della Borgata. Viene così inviata la Volante, che intercetta i due a bordo dello scooter del più giovane e dopo una perquisizione trova, sopra la pedana del mezzo, una busta con dentro parti di carrozzeria di altri ciclomotori, asportati nelle adiacenze dell’istituto scolastico, oltre a tre coltelli da cucina. Scatta così la denuncia, a piede libero, per furto e porto abusivo di oggetti atti ad offendere per i due ragazzi ma anche il sequestro del motorino per accertamenti di polizia giudiziaria.

Gli agenti, dopo qualche giorno, notificano gli atti della convalida del sequestro del motorino al minorenne che, alla vista dei poliziotti, si sarebbe rivolto contro di loro con frasi ingiuriose e minacce di morte, che hanno fatto scattare anche la denuncia per minaccia a pubblico ufficiale per il sedicenne.