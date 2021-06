Augusta, fuoco ai cassonetti dell’immondizia ad Agnone Bagni, istallate le telecamere

Già a partire da oggi verranno installate le telecamere in tutta l’area che va da Agnone Bagni al San Leonardo, presa di mira da delinquenti, che nell’ultimo mese hanno bruciato fino anche ad oltre 60 cassonetti della raccolta dei rifiuti. Lo fa sapere il sindaco Peppe Di Mare che insieme ai rappresentati della società che cura la raccolta dei rifiuti, ha incontrato ieri il comitato dei cittadini, il presidente Sebastiano Inserra, Gabriele Grasso e Franco Di Guardo con cui ha avuto un confronto di idee proprio sulla questione annosa della raccolta dei rifiuti della zona balenare .

“Mai come quest’anno, hanno riconosciuto gli stessi cittadini, – dice il sindaco- il servizio di raccolta sta funzionando bene, ed è strano come proprio oggi, che non si creano luoghi di discarica, vengono bruciati cassonetti, a volte anche vuoti. Si tratta di veri e propri atti delinquenziali, ho informato le forze dell’ordine, da domani installeremo le telecamere e perseguiremo tutte le iniziative, per dare a questi soggetti le giuste azioni che meritano”.

Episodi gravi che già alcuni giorni fa erano stati denunciati anche alla nostra redazione da un residente.