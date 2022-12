Augusta, frigorifero per farmaci donati al liceo Megara dall’Interact

Un frigorifero destinato alla conservazione di farmaci utilizzati da studenti del Megara affetti da patologie croniche è stato donato nei giorni scorsi all’istituto superiore l’Interact club Augusta. La donazione è stata effettuata dalla presidente Sofia Romano insieme ai soci interactiani al dirigente scolastico Renato Santoro, alla presenza del vice preside Anna Daniele, del presidente del Rotary Club di Augusta Dario Valmori e della delegata interact per la zona Aretusea-Iblea Vittoria Romano.

Il dirigente scolastico ha accolto i ragazzi dicendosi grato per il dono e ha sottolineato come l’ Interact di Augusta è sempre stato vicino al liceo Megara con iniziative a sostegno della scuola lasciando un segno tangibile. Questo service si è svolto nel solco di una tradizione ormai consolidata che vede i giovani interactiani impegnati in azioni che possano migliorare il contesto sociale nel quale ognuno di loro vive e opera.