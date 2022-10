Augusta, Fratelli d’Italia: successo alle elezioni. Inzolia: “Forestiere non eletto per intromissione di altri”

La straordinaria affermazione alle elezioni, nazionali e regionali, dello scorso 25 settembre da Fratelli d’Italia è un successo “frutto di decenni di fede negli ideali della destra italiana, di impegno, di passione; senza tentennamenti anche nei momenti di maggiore difficoltà, forti della coerenza propria di chi è convinto della giustezza delle proprie opinioni e che mai ci ha indotto a cambiamenti di casacca, fieri del patto con i cittadini”.

A esprimere soddisfazione per l’esito delle competizioni elettorali è il presidente del circolo megarese “Ugo Venturini”, Vincenzo Inzolia secondo cui il popolo italiano ha riconosciuto in Fratelli d’Italia e nella sua leader, Giorgia Meloni, “la forza trainante di tutto il centrodestra verso il governo della nazione e della Regione siciliana a riprova della bontà dei nostri programmi e a conferma della capacità di amministrare con competenza e concretezza quasi tutte le Regioni italiane e migliaia di Comuni lungo tutta la penisola”– scrive in una nota.

Il risultato conseguito ad Augusta è senza dubbio senza precedenti: 3.564 voti (24,5%) alla Camera e 3.100 (21,6%) al Senato fondamentali per l’elezione “degli amici Cannata e Sallemi”, ancora più eclatante l’esito delle regionali con ben 3.100 voti di lista hanno fatto di Fratelli d’Italia il primo partito di Augusta con una percentuale quasi doppia a quella media nella provincia.

“Un consenso così ampio, tuttavia, incredibilmente non ha premiato, così come certamente avrebbe meritato, – puntualizza- il candidato di Augusta all’Assemblea regionale siciliana. Le cause della mancata elezione di Pietro Forestiere sono state ormai perfettamente comprese dagli augustani e ascritte a soggetti, anche istituzionali, che si sono intromessi nella campagna elettorale di Fratelli d’Italia pur non facendone parte; il che ha sollevato la riprovazione stupita ed indignata di tanti cittadini senza distinzione di colore politico. E’ stata, almeno ad oggi, una occasione mancata per dare, dopo decenni, al territorio un rappresentante serio ed affidabile”– conclude il presidente del circolo che, tuttavia, non demorde: “al contrario, orgogliosi di una appartenenza mai tradita, ci infonde ancora maggiore entusiasmo, determinazione ed impegno per il raggiungimento degli obiettivi che Fratelli d’Italia, segnatamente il circolo Ugo Venturini, ha inteso e intende perseguire per il bene di Augusta”.