Augusta, Fratelli d’Italia elegge il suo coordinatore cittadino Rosario Sicari

È il consigliere comunale Rosario Sicari il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. L’elezione, all’unanimità condivisa da tutti gli iscritti e dirigenti locali, è avvenuta ieri all’unanimità durante il congresso cittadino di Fratelli d’Italia che si è svolto a palazzo San Biagio alla presenza di Luca Sbardella, commissario regionale, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, dell’eurodeputato Ruggero Razza, di Luca Cannata deputato nazionale, del sindaco Giuseppe Di Mare, del dirigente nazionale Pietro Forestiere e del commissario provinciale Salvo Coletta.

“Un segnale chiaro di compattezza e coesione che smentisce ogni tentativo di raccontare un partito diviso”. – fa sapere in una nota il partito che aggiunge che in tutta la provincia di Siracusa i congressi comunali si sono finora svolti regolarmente e in modo unitario, fatta eccezione per Siracusa dove il candidato in linea con l’attuale dirigenza territoriale ha prevalso con ampio consenso.

“Nel frattempo nuovi amministratori locali stanno manifestando interesse a entrare in Fratelli d’Italia, a conferma della crescente attrattività del partito sul territorio. – prosegue la nota- Anche sul piano elettorale, il radicamento si traduce in risultati concreti: Fratelli d’Italia ha recentemente eletto due consiglieri provinciali, sostenuti da ben 58 amministratori locali. Nessun eletto, invece, tra i candidati appoggiati da chi ha lasciato il partito. Già nei giorni scorsi, i coordinatori comunali della provincia hanno espresso il loro pieno sostegno all’onorevole Luca Cannata, riconosciuto come punto di riferimento politico per il lavoro svolto e la coerenza dimostrata, anche a fronte di attacchi mediatici strumentali”.

Sono membri elettivi del coordinamento: Giusy Amara, Teresa Aprea, Maria Blundo, Andrea Campisi, Gabriele Cianchino, Nino Costa, Marco Failla, Gianluca Garofalo e Vanessa Settipani insieme ai “fedeli amici” nominati da Sicari: i due attuali assessori Pino Carrabino e Tania Patania e gli ex Ombretta Tringali e Rosario Costa e Marco Meloni. Fa parte del coordinameento anche Antonio Ranno, presidente del circolo locale di Gioventù nazionale.

“Un congresso che ha celebrato l’unità del partito ad Augusta, con la mia elezione a coordinatore cittadino. Un ruolo che porterò avanti con impegno, lealtà ed entusiasmo: gli stessi ingredienti che hanno sempre caratterizzato il mio impegno politico – ha dichiarato il neo eletto Sicari – Il mio obiettivo, in qualità di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, è di rendere questa comunità politica interlocutore imprescindibile sui temi del nostro territorio. Rivolgerò la giusta attenzione ai bisogni degli iscritti più giovani, promuovendo percorsi formativi dedicati. Faciliteremo momenti di incontro reale, aprendo le porte del partito alla cittadinanza, promuovendone i valori e rimanendo aderenti alla realtà del nostro territorio. Il circolo territoriale è a fianco dell’amministrazione guidata dal sindaco di Fratelli d’Italia, Di Mare, e della “comunità umana e politica numerosamente rappresentata ieri al congresso. Perché se la città sta cambiando il merito è di chi mette energie, di chi dedica il proprio tempo ad un progetto collettivo, di chi ha il coraggio di prendere posizione e scegliere da che parte stare”.