Augusta, Francesco Renga protagonista in piazza Castello per salutare il nuovo anno

È tutto pronto, stasera, per il concerto di Capodanno in piazza Castello, che vedrà come ospite Francesco Renga. E Augusta, dopo aver ospitato Francesco Gabbani lo scorso anno, quest’anno saluterà il 2025 con un altro grande artista, che parteciperà al prossimo festival di Sanremo.

La notte sarà arricchita anche dal dj set di Maurizio e Andrea Cianchino per una sfida generazionale e tutta da ballare, dalla conduzione di Serena Tringali e dall’apertura affidata all’artista Nove.

“Non vedo l’ora di festeggiare l’ultimo dell’anno con voi – le parole di Renga in videomessaggio social – mi raccomando, vi aspetto”.

Con oltre 40 anni di carriera, dal debutto come frontman del gruppo rock Timoria, al percorso da solista intrapreso negli anni 2000, Francesco Renga ha collezionato singoli di grande successo, 9 album d’inediti da solista, 10 partecipazioni al Festival di Sanremo, tra cui quella che nel 2005 lo ha portato alla vittoria con il brano “Angelo”, celebrato nel 2025 con un tour di oltre 30 concerti nelle principali città italiane. Sul palco di Augusta sarà protagonista di uno spettacolo denso di emozioni come solo una voce come la sua può regalare.