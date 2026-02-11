Augusta, Forza Italia presenta la squadra dei candidati: incontro con Di Mare, Gennuso e i vertici provinciali

Si è tenuto ad Augusta, nella sala conferenze di Villa dei Cesari, la riunione dei candidati di Forza Italia al Consiglio comunale, per il quale si voterà nella primavera prossima. Una squadra molto composita, ben preparata e motivata, scenderà, così, in campo a sostegno del sindaco della coalizione Giuseppe Di Mare, che è stato presente all’incontro. I lavori sono stati coordinati dal Paolino Amato, già consigliere provinciale e responsabile del partito ad Augusta. In una sala stracolma di pubblico, presenti il deputato regionale Riccardo Gennuso, il segretario provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti e l’assessore Roselina Greco ed il consigliere comunale Corrado Amato.

Paolo Amato, presentando la sua squadra, ha detto che sono stati scelti candidati fortemente presenti nella società civile, competenti ed al servizio degli altri. Disposti ad intraprendere un cammino al servizio della comunità locale. L’avvocato Corrado Amato, consigliere comunale uscente, ha sottolineato che si tratta di una lista forte destinata a raggiungere i propri obiettivi.

“A chi dice che è stata fatta una lista per farmi eleggere – ha quindi affermato Corrado Amato – devo rispondere che se avessi voluto avere la certezza dell’elezione mi sarei fatto ospitare in una delle liste civiche del Sindaco Di Mare (ed a questa affermazione Di Mare ha subito dato la sua disponibilità in diretta dal tavolo della presidenza ndr). Ho invece preferito spendermi all’interno di una lista che voglio contribuire a far crescere, perché siamo una grande famiglia destinata ad andare lontano”.

E’, quindi intervenuta l’assessore comunale Roselina Greco, testimoniando il lavoro svolto in questo ultimo scorcio dell’amministrazione Di Mare ed il suo fortissimo impegno, all’interno di Forza Italia, nella prossima campagna elettorale, nella quale sarà candidata.

Il deputato regionale Riccardo Gennuso si è complimentato con Paolino Amato per il grande lavoro svolto negli ultimi cinque anni e per quanto sta facendo in preparazione dell’attuale campagna elettorale.

“C’è una lista forte – ha affermato Gennuso – formata da persone libere e pronta a spendersi per raggiungere l’obiettivo comune. Cinque anni di capillare presenza sul territorio, con un’attività propositiva ed attenta, finalizzata alla soluzione dei problemi, garantiscono una grande forza che darà importanti risultati nella prossima campagna elettorale”.

Il segretario provinciale, Corrado Bonfanti, concludendo i lavori, ha riconosciuto al coordinatore comunale, Paolino Amato, il grande lavoro svolto ad Augusta, che è tra le realtà di Forza Italia più importanti della provincia-

“Siamo in tanti stasera – ha detto Bonfanti – e dobbiamo ancora cominciare. Questo è uno splendido segnale, vuol dire che il partito c’è ed è capillarmente presente. Ottimi presupposti per un cammino vincente, determinato da quanto di positivo è stato fatto sul territorio negli ultimi anni, sempre grazie all’impegno di Paolino Amato”

I candidati presenti all’incontro sono intervenuti presentando se stessi, l’impegno che vogliono spendere sul campo, i propositi di servizio alla propria città.