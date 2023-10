Augusta, Forza Italia, Paolo Amato riconfermato coordinatore cittadino

E’ stato riconfermato alla guida del partito di Forza Italia di Augusta l’attuale coordinatore azzurro Paolo Amato. La nomina è del coordinatore provinciale di Forza Italia Corrado Bonfanti che, in raccordo con la deputazione nazionale e regionale del territorio, ha nominato alcuni coordinatori cittadini di alcuni centri della provincia, tra cui Amato ma anche Francesco la Rocca per Francofonte, Michele Fodde per Priolo Gargallo e Salvatore Ferraro per Lentini, che saranno i punti di riferimento per gli attivisti locali e per la fase di adesioni ancora in corso. Altre nomine sono previste nei prossimi giorni.

Queste nomine fanno parte del processo di organizzazione che porterà alla scelta dei vertici provinciali e dei delegati al congresso nazionale che si svolgerà a febbraio del prossimo anno. “Forza Italia in provincia di Siracusa – ha detto il deputato regionale Riccardo Gennuso – sta crescendo in quantità e qualità di uomini e donne che sempre più hanno deciso di impegnarsi per portare avanti i valori e le attività del nostro partito”.