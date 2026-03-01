Augusta, Forza Italia lancia la proposta: “Aderire alla Rottamazione Quinquies per i tributi locali”

Una “pace fiscale” per sostenere i cittadini e rimpinguare le casse comunali. È questa la richiesta avanzata ufficialmente da Forza Italia Augusta, che attraverso il coordinatore Paolo Amato ha presentato una proposta formale al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari per l’adesione alla “Rottamazione Quinquies”.

La misura, inserita nella Legge di Bilancio 2026 pubblicata il 30 dicembre 2025, offre la grande opportunità di definire in modo agevolato e bonario le somme dovute come entrate tributarie e previdenziali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2023. Il beneficio principale per i debitori consiste nell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora, consentendo di versare esclusivamente la sorte capitale.

Tuttavia, come evidenziato nel documento, la normativa non opera automaticamente sui tributi locali (come Tari, Imu, multe e canoni patrimoniali), dando ai Comuni la facoltà discrezionale di deliberare autonomamente l’adesione a tali provvedimenti agevolatori.

Le scadenze e i rischi evitati La procedura per aderire alla rottamazione prevede scadenze inderogabili: la domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026, mentre il pagamento della prima o unica rata è fissato per il 31 luglio 2026. È prevista anche la possibilità di una dilazione in 54 rate bimestrali con l’applicazione degli interessi legali.

Aderendo a questa misura, cittadini e imprenditori eviterebbero i rischi legati alle azioni di recupero forzoso, quali pignoramenti, fermi amministrativi dei mezzi, prelievi sui conti correnti, sequestri di quote di stipendio o pensione e iscrizioni ipotecarie.

Secondo il coordinatore Amato, la proposta mira ad aiutare le numerose famiglie e imprese considerate “morose” a causa della crisi economica o di gravi situazioni familiari, permettendo loro di regolarizzare i debiti con piani sostenibili.

Dall’altro lato, il Comune di Augusta otterrebbe una riduzione dei contenziosi e la trasformazione di “crediti attivi virtuali in liquidità pronta per poter essere investita per la collettività”. Forza Italia sottolinea come questo passo sia fondamentale per “rafforzare il rapporto di fiducia” tra l’amministrazione e la cittadinanza in un momento di perdurante difficoltà economica.

La richiesta finale rivolta al Sindaco è di adottare una specifica delibera che definisca i tributi ammissibili e garantisca la massima comunicazione e assistenza per favorire la partecipazione dei cittadini.