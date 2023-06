Augusta, Forza Italia entrerà nella Giunta Di Mare

Avviato anche ad Augusta, come in provincia, il tesseramento del partito di Forza Italia che entrerà a far parte della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare. Sabato mattina è stato allestito un banchetto al centro storico, di fronte piazza Duomo alla presenza di Paolo Amato, coordinatore cittadino e figura storica del partito, del figlio Corrado che, insieme a Mariangela Birritteri, siede in Consiglio comunale e del commissario provinciale, Corrado Bonfanti.

“È chiaro che dopo la scomparsa di Berlusconi il partito si deve muovere lo stesso perché lui avrebbe voluto così, il tesseramento è un atto simbolico per testimoniare la presenza di Forza Italia che ad Augusta c’è, è solida. Come partito siamo in crescita, le adesioni sono quadruplicate”- ha commentato Paolo Amato, che ha un po’ “tirato le fila” dell’appoggio dato all’amministrazione di Mare e ufficializzato a marzo scorso anche con una conferenza stampa nel salone di rappresentanza del Comune. Dopo aver indicato anche i due consulenti esterni a titolo gratuito nominati di recente dal sindaco Di Mare, Forza Italia entrerà in giunta prossimamente, -forse già anche a fine mese, sempre se i tempi saranno maturi per qualche avvicendamento interno o qualche altra new entry nell’esecutivo, dopo la riunione di giovedì scorso del sindaco con i gruppi di maggioranza – con un proprio assessore azzurro per il quale è stato indicato il nome di Valeria Coco.

“Abbiamo deciso di dare una mano al sindaco Di Mare, ci è piaciuto quello che ha fatto e realizzato, fin dall’inizio della legislatura ha dato una scossa al nostro territorio. – ha spiegato il coordinatore cittadino- Abbiamo dato per aiutare l’amministrazione due nomi illustri, due uomini di capacità e a titolo assolutamente gratuito: l’architetto Alessandro Ambrosio, che si sta occupando delle Zes e sviluppo economico e che a livello regionale faceva parte della commissione sviluppo economico del partito e Stefano Munafò che abbiamo indicato per occuparsi del depuratore”.

Le “Giornate del tesseramento” hanno coinvolto oltre Augusta anche Siracusa e Avola, alla presenza del commissario Bonfanti: “E’ il primo tesseramento dopo la morte di Silvio Berlusconi e l’entusiasmo che stiamo registrando – ha commentato l’azzurro ex sindaco di Noto- è dovuto al fatto che questo partito ha ormai un ruolo importantissimo nell’ambito della coalizione di centrodestra. E’ forse grazie a Berlusconi se oggi c’è un bipolarismo, con un centrodestra e un centrosinistra. Sono convinto che il partito crescerà perché interpreta in maniera puntuale da tantissimi anni quelli che sono i principi del partito popolare europeo e ritengo che, ancora di più rispetto al momento in cui Berlusconi ne ha caratterizzato l’azione politica, oggi il dopo sarà un partito più forte con l’idea di dover sempre di più essere protagonista della politica italiana”.