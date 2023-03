Augusta, Forza Italia entra nella maggioranza del sindaco Di Mare. Due voti in più a palazzo San Biagio

Forza Italia entra a fare parte della maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare che potrà contare, d’ora in poi su due voti in più a palazzo San Biagio. È quanto hanno annunciato stamattina nel salone “Rocco Chinnici” del Comune durante una conferenza stampa il sindaco Giuseppe Di Mare, il coordinatore cittadino Paolo Amato e i due consiglieri Corrado Amato e Mariangela Birritteri insieme agli azzurri al Senato Daniela Ternullo e alla Regione Riccardo Gennuso che hanno “battezzato” la nuova unione.

E la cui presenza ad Augusta testimonia, secondo Di Mare, che non si tratta di un’adesione puramente formale dei consiglieri ma di “un’adesione complessiva che riguarda il territorio. La presenza della senatrice Ternullo e dell’onorevole Gennuso – ha sottolineato – mi rassicura nel senso che avremo interlocuzioni importanti sia a Roma che a Palermo. Con grande senso di responsabilità gli amici di Forza Italia hanno voluto darci una mano in questo percorso, voglio ringraziare anche i consiglieri Amato e Birritteri perché in questi mesi sono sempre stati guidati dall’unico motivo per cui si è consiglieri comunali che è quello del benessere della città e non ci sono mai stati posizioni pregiudiziali dall’essere in maggioranza o opposizione, ma solo scelte fatte nel nome della città. C’è tanta strada da fare da oggi sento un pochino di peso in meno che condividerò con questo gruppo che ci aiuterà nelle sfide cittadine presenti e future che ci aspettano”.

“Onestamente non ce la siano sentiti, in momenti di debolezza dell’amministrazione che trattavano argomenti di vitale importanza per la vita amministrativa della nostra comunità di non esserci e i nostri consiglieri sono rimasti perché prevale su tutto l’interesse della città – ha aggiunto il coordinatore Amato -. Con noi sindaco hai porte aperte, perché siamo qui per senso di responsabilità. I nostri consiglieri non hanno votato favorevolmente gli atti ma hanno permesso a questa città di avere gli atti approvati con la loro presenza, non ci sono interessi particolari, noi abbiamo un interesse solo di far crescere la nostra città che da decenni è andata a calare. Finalmente qualcosa sta spuntando, è come quando uno comincia a seminare e butta l’acqua, si vedono le strade più pulite, asfaltate”.

“Sono contento di essere qui perché due miei amici entrano a far parte di una squadra di governo capeggiata da un sindaco che sta facendo veramente il bene della città e che sta portando i frutti. È sempre alla ricerca di finanziamenti, che si traducono in opere e lavoro, sindaco hai un amico a Roma e a Palermo che apprezzeranno il tuo operato sempre” – ha aggiunto Gennuso.

La senatrice Ternullo ha ricordato che prima di essere una rappresentante a Roma è anche un consigliere comunale “per cui apprezzo quello che è stato fatto da tutti voi, perché è davvero importante trovare la sintesi per il benessere della cittadinanza e il comprensorio. Sei un sindaco che sa fare – ha affermato- i nostri due consiglieri hanno scelto bene, io e Riccardo non abbiamo mai litigato, siamo stati sempre disponibili l’uno verso l’altro e avremo modo ancora più forte di stare insieme. Siamo una squadra quando volete venite a trovarmi a Roma sarò sempre a vostra disposizione per lavorare insieme”.

Amato, uno dei due consiglieri azzurri che già da qualche tempo a palazzo San Biagio avevano dimostrato di non far parte dell’opposizione, ha sottolineato che prima di sposare questo progetto hanno voluto attendere, “perché è anche giusto visto che si proveniva da esperienze diverse elettorali. Volevamo anche vedere da un punto di vista amministrativo, volevamo essere sicuri al 100%, abbiamo voluto vedere dei risultati. Innegabile che – ha dichiarato – in questi due anni ci sono stati. Crediamo in prospettiva che sicuramente si potrà andare alla grande in futuro, potevamo decidere se continuare a fare opposizione o qualcosa di utile e concreto per la città”.

Nessuna anticipazione oggi sull’assessore che potrebbe entrare a far parte dell’esecutivo, sostenuto dei due consiglieri azzurri.