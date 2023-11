Augusta, forte vento e criticità: tanti gli interventi della Polizia municipale

Il forte vento che ha sferzato lo scorso fine settimana, soprattutto sabato, ha creato diversi problemi in tutto il territorio comunale con il centralino del comando di Polizia municipale che è stato subissato di richieste di intervento effettuati dagli agenti insieme ai Vigli del fuoco e al gruppo comunale di Protezione civile.

“Sabato è stata una giornata frenetica ai massimi livelli per la Polizia municipale a causa delle criticità registrate dal forte vento che – ha fatto sapere il comandante Salvatore Daidone- ha determinato danni in tutto il territorio augustano che copre una superficie di 110 km quadrati. Sia al Centro storico, alla Borgata, Brucoli, Agnone Bagni, contrada Torre e in altre parti molto periferiche del territorio sono intervenute le pattuglie della Polizia municipale. Sia il turno antimeridiano che pomeridiano sono stati magistralmente coordinati dai responsabili di turno. Gli ispettori Criscione e Ruma hanno gestito unitamente alle pattuglie, al Gruppo comunale della protezione civile, ogni richiesta di intervento per ripristinare la sicurezza e dare assistenza ai Vigili del fuoco”.

Gli interventi hanno riguardato pali illuminazione pubblica al lungomare Granatello, in contrada Bongiovanni 2- Brucoli, al Ponte Rivellino- Porta spagnola, un lampione caduto in via Enna, una lampada penzolante in via Megara /Garibaldi, una finestra rotta in via Megara, rami di albero finiti sulla sede stradale in via Capitaneria, un albero caduto in viale Risorgimento, un palo di telefonia pericolante in contrada Vignali, cavi elettrici sulla sede stradale in contrada Torre sulla provinciale 57, ma anche i cantieri dei lavori stradali in via Spinelli, in via Conte Sergio Lendogna. E’ stato, inoltre, effettuato un sopralluogo per pericolo da grada divelta, gli agenti sono anche intervenuti in contrada San Giorgio per la presenza di cani randagi e per un animale senza padrone deceduto in Borgata.