Augusta, formazione scolastica superiore ed offerta formativa: domani il primo open day al Ruiz

Primo Open day per l’istituto d’istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz“ che domani, giovedì 19 dicembre, alle 16 accoglierà le famiglie e gli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio, orientati verso i corsi di studi della migliore tradizione tecnica e scientifica. Infatti il Ruiz è diventato in questi anni un polo di eccellenza formativa per centinaia di ragazzi, una realtà scolastica all’avanguardia nella proposta educativa, in cui la dimensione internazionale è radicata nel sapere e nelle competenze, grazie alla professionalità del corpo docente e alle strutture laboratoriali.

Le famiglie accolte dalla dirigente Maria Concetta Castorina, dai docenti e dagli alunni della scuola, potranno così conoscere le sue quattro articolazioni: l’ istituto tecnico settore Economico (con due indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo), il liceo scientifico delle Scienze Applicate, l’ istituto tecnico settore Tecnologico (con tre indirizzi Informatica e Telecomunicazioni; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica) e il liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale, l’unico nella Sicilia orientale.

I prossimi appuntamenti programmati saranno tre, l’ormai classico open day domenicale il 12 gennaio 2020 e poi altri due eventi pomeridiani. Uno si terrà martedì 21 gennaio con i “Laboratori aperti“ per consentire agli alunni interessati di fare un’esperienza diretta ed un altro “Scuola aperta“ martedì 28 gennaio per fornire ulteriori delucidazioni sulla didattica e sull’offerta formativa alle famiglie.