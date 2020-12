Augusta, focolaio in casa di riposo, il sindaco: “stanno tutti bene e saranno trasferiti a Siracusa”

Stanno bene gli anziani di una casa di riposo risultati tutti positivi al covid 19 insieme ad alcuni dipendenti della struttura, per un totale di 28 persone contagiate. Lo ha fatto sapere il sindaco Peppe Di Mare che, nell’aggiornare ieri sera in consiglio comunale sui dati dei positivi, che sono in lieve crescita e fermi ad 84 contagi, ha preannunciato che gli anziani nei “prossimi giorni verranno accompagnati a Siracusa in un’altra struttura per garantire la massima assistenza anche nelle festività natalizie”.

“A loro va il nostro saluto e il affetto”– ha aggiunto invitando tutti a farsi da portavoce con giovani, parenti ed amici della necessità di rispettare le regole: “saranno delle vacanze particolari e dobbiamo invitare tutti a rispettare al massimo le norme, al di là delle zona rossa o gialla”