Augusta, flash-mob in piazza Duomo per gli assistenti Asacom degli alunni disabili

Si svolgerà domani pomeriggio, 28 febbraio, dalle 15,30 alle 16,30, anche ad Augusta come nel resto d’Italia, un flash mob a sostegno del disegno di legge 236, che ha come ha come obiettivo l’internalizzazione degli assistenti all’autonomia e comunicazione (Asacom) degli alunni disabili e di cui proprio domani pomeriggio verranno avviati, al Parlamento, i lavori da parte della settima commissione del Senato “Cultura e patrimonio culturale, Istruzione pubblica, Ricerca scientifica, spettacolo e sport” e della decima “Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale”.

Lo fa sapere Seby Amenta, vice presidente nazionale dell’associazione “20 novembre 1989”, che sarà domani in piazza Duomo e aderisce al Misaac, il movimento per l’internalizzazione e la stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione che ha promosso l’iniziativa. È un movimento civico apartitico e a-sindacale, che si è costituito avendo come unico e solo obiettivo supportare il disegno di legge 236/2022, che – si legge in una nota – “mira a sanare un grave e drammatico errore storico commesso dalla legge 104/1992, che nel prevedere le due funzioni scolastiche universalistiche, essenziali, obbligatorie e specialistiche, a supporto degli alunni con disabilità ha internalizzato al ministero dell’ Istruzione i docenti di sostegno e lasciato gli assistenti alla competenza degli enti territoriali, Regioni, ex Province e Comuni. L’esternalizzazione di un servizio scolastico essenziale, obbligatorio e universalistico, unitamente al meccanismo, di fatto, di intermediazione di manodopera qualificata ha determinato il più clamoroso e sconcertante sistema di precariato assistenziale e lavorativo, che l’ Italia ha mai conosciuto a questo livello di competenze, con un aggravio di risorse economiche spaventoso a carico degli Enti territoriali, ormai al collasso; un sistema che ha arricchito pochi per impoverire moltissimi”.

Secondo il movimento questo ha determinato e determina, ogni anno, un gravissimo pregiudizio in danno della condizione di vita scolastica degli alunni con disabilità che necessitano della funzione assistenziale a supporto della didattica senza la quale, ogni pur minima espressione relativa alla garanzia del diritto allo studio all’istruzione e all’inclusione scolastica, è semplicemente impossibile che si determini. Sul versante lavorativo assistiamo da anni al più grave e diffuso fenomeno di precariato lavorativo che l’ Italia ha mai conosciuto, a questo livello di competenza e professionalità – professionisti che percepiscono una retribuzione di appena 7/8/9 euro l’ora – meno di una signora delle pulizie – i contratti stipulati, anche i migliori, sono a tutti gli effetti contratti meramente artificiosi e mai rispettati. Si registrano retribuzioni a cottimo – ferie e mensilità aggiuntive, maternità – malattie – assenze degli alunni – scuole chiuse per eventi atmosferici o altro, quasi mai riconosciute.”

Secondo il report del Misaac vi sono Comuni dove all’inizio dell’anno scolastico il servizio non parte, quando parte, con mesi e mesi di ritardo, le ore assistenziali non sono mai quelle di cui gli alunni necessitano indicate nel Pei, il piano educativo individualizzato. Si registrano Comuni a zero ore di assistenza, oppure due ore di assistenza a settimana, cioè appena 10 minuti al giorno, spesso si verificano interruzioni del servizio durante l’anno scolastico.

“Ciò determina un gravissimo pregiudizio alla condizione di vita scolastica degli alunni più fragili, lasciati alla mercè di un sistema scandaloso e deplorevole – prosegue la nota -. Sul versante lavorativo assistiamo da anni al più grave e diffuso fenomeno di precariato lavorativo che l’ Italia ha mai conosciuto, a questo livello di competenza e professionalità, professionisti che percepiscono una retribuzione di appena 7/8/9 euro l’ora, meno di una signora delle pulizie, i contratti stipulati, anche i migliori, sono a tutti gli effetti contratti meramente

artificiosi e mai rispettati”.