Augusta, “Fishing for litter”, accordo tra Comune e Cogepa per la rimozione dei rifiuti in mare

Si chiama “Fishing for litter” (pesca di rifiuti) il progetto alla base dell’accordo di partenariato stipulato nei giorni scorsi tra il Comune e il Cogepa, consorzio di gestione della pesca nella persona del suo presidente Salvatore Strazzulla, per rimuovere dal mare i rifiuti di ogni tipo accumulati nel tempo e che spesso i pescatori incontrano durante le loro battute di pesca. Il progetto, già dichiarato ammissibile e inserito nella graduatoria del Bando regionale “Protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, finanziato con il programma operativo Femap 2014, (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura), necessita del supporto formale del Comune che ha aderito e che dovrà mettere a disposizione “all’interno del territorio comunale apposite aree dove allestire isole ecologiche itineranti in cui i singoli pescatori potranno conferire i rifiuti raccolti in mare”.

“Si tratta di un progetto – fa sapere il sindaco Di Mare – che, per il nostro Ente, è a costo zero, ma per la salute del nostro mare e dei nostri fondali è a valore mille. Consentirà di raccogliere i rifiuti marini trovati in mare dalla nostra marineria incentivata ora a trattenere a bordo e depositarli negli appositi spazi dedicati”.