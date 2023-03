Augusta, “First lego league”: in finale nazionale una squadra del Ruiz

Gareggerà finali nazionali che si terranno l’11 e 12 marzo a Piacenza, la “BittenApple Ruiz”, una quattro squadre del Ruiz che sabato ha partecipato alla “First lego league”, la gara mondiale di robotica e scienza disputata all’ istituto superiore della Borgata, che per il quarto anno consecutivo, è stato regional partner della Fondazione Museo Civico di Rovereto, che in Italia cura l’organizzazione dell’evento, a cui quest’anno hanno partecipato 2500 studenti.

La squadra megarese ha conquistato il titolo di campione, il premio “Performanze robotic” e l’accesso alla nazionale insieme ad altre due squadre siciliane, la “Robot Verga” di Pachino e la “DallaChiesabit” di San Giovanni la Punta. Si sono qualificati invece per le selezioni del premio “Oltre la robotica” promosso dal Miur i team “Sound Energy Sanzio” di Tremestieri, la calabrese “Zaleuco Robot” e gli augustani “MetalTech Ruiz” che hanno vinto anche il premio “Eccellenza ingegneristica“.

Buone le prestazioni delle altre due squadre del Ruiz, i “Mazinga Ruiz” che hanno conquistato il premio “Eccellenza ingegneristica” e il “Vultus Ruiz”, con il premio “Motivazione”.

Diciannove squadre provenienti da Sicilia, Calabria e Sardegna si sono sfidate nella Challenge “Superpowered“ sul tema dell’energia, proponendo soluzioni creative per migliorare il suo impiego con un occhio attento alle idee green. Quattro le aree valutate dalle giurie: il progetto scientifico innovativo relativo all‘energia, il robort design, cioè le soluzioni adottate nella costruzione e nella programmazione del robot, il core values, ovvero i valori della gara quali problem solving, fair play, creatività, inclusione, divertimento e lavoro di squadra, e infine il robot game, che prevedeva quest’anno lo svolgimento di 15 missioni sul campo da gioco. Una challenge difficile e impegnativa, ma l’evento è stato un momento di festa e condivisione tra ragazzi e coach, che si sono messi in gioco in quella che comunque è una gara che, per l’alto valore formativo, rientra nel programma di valorizzazione delle eccellenze promosso dal ministero dell’Istruzione e del merito.

Nella stessa giornata, inoltre, il Ruiz ha ospitato la “Fll Explore”, un evento destinato ai bambini dai sei ai nove anni con laboratori e giochi per favorire un approccio divertente con il mondo della robotica, della scienza e delle materie Stem.

Il team “BittenApple Ruiz”, guidato dai coach docenti Annarita Malerba, Domenico Campione ed Edwige Cotzia, e composto dagli alunni Mattia Lombardo di 3AI, Gianluca Passanisi di 3BI, Giuseppe Bramanti e Lorenzo Saraceno di 3AE, Elisa Indaco di 3QL, Alessia Riera di 3AL e dal mentor Gaetano Guercio di 4AE, ha dimostrato di possedere pienamente i core values e raggiungendo eccellenza e innovazione nella gara di robotica, nel robot design e nel progetto innovativo.

Si tratta di un’app, chiamata dagli studenti Alanapp, per risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica. Utilizzabile su tablet e smartphone, l‘app effettua un calcolo sia reale sia previsionale, nell’arco della giornata, dei consumi energetici relativi al nostro fabbisogno, monitorando al contempo la sostenibilità del nostro rapporto con i consumi; una sorta di “grillo parlante”, che in ogni momento della giornata, attraverso i devices, suggerisce le strategie migliori per risparmiare sui costi ed assumere un comportamento più sostenibile, fornendo alla fine della giornata dei feedback per migliorare l‘efficienza energetica.

Soddisfazione in tutto l’istituto per il successo della manifestazione e la vittoria del team augustano, la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina si è detta grata con quanti–hanno contribuito alla realizzazione dell’evento a dal Museo Civico di Rovereto, al docente Angelo Santacroce, referente della robotica e del progetto, al comune di Augusta presente all’inaugurazione con il presidente del Consiglio comunale Marco Stella e alla premiazione con il sindaco, Giuseppe Di Mare e il vice presidente del consiglio Biagio Tribulato, alla giuria, allo staff di St Microelectronics presente con uno stand espositivo, ai volontari della Misericordia e all’associazione “Teniamoci per mano onlus”, ai giudici esterni e a tutta la comunità scolastica, docenti, collaboratori scolastici, tecnici, studenti ed ex studenti.

“La Fll – ha commentato Santacroce – non è un semplice campionato, è una grande festa della robotica e della scienza, un’opportunità di valorizzazione delle competenze Stem, della capacità di lavorare in team, del pensiero critico che propone soluzioni di miglioramento del mondo in cui viviamo”