Augusta, “First lego league“, al Ruiz la tappa del concorso internazionale di Scienza e robotica

La qualificazione per Calabria, Sicilia e Sardegna della “First lego league“ per il quarto anno consecutivo farà tappa all’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz, domani, 25 febbraio. Diciannove squadre si affronteranno nella challenge “Superpowered“ di quello che è un concorso internazionale di scienza e robotica famoso in tutto il mondo e che si svolge in oltre cento paesi. In Italia l’organizzazione della gara, che rientra nel programma di valorizzazione delle eccellenze promosso del ministero dell’Istruzione e del merito è coordinata dalla Fondazione Museo civico di Rovereto, di cui appunto il Ruiz è il partner regionale.

Quest’anno i 2500 ragazzi in gara in tutta Italia si stanno misurando sul tema dell’energia proponendo soluzioni e progetti creativi e innovativi per migliorare il suo impiego e al contempo si sfideranno sul tavolo da gioco con i r0bot da loro assemblati. Ma uno dei tratti che distingue questo da altri eventi di robotica è il core values, cioè valori quali il lavoro di squadra, l’inclusione, il fair play, la voglia di divertirsi che i team devono dimostrare di possedere.

Tra le 199 squadre italiane iscritte alla Fll challenge, che vede coinvolti studenti dai 9 ai 16 anni, quest’anno il Ruiz, diretto da Maria Concetta Castorina, schiererà quattro team, tutti pronti e preparati per affrontare la gara, grazie anche al lavoro dei loro docenti. Referente per il Ruiz è il docente Angelo Santacroce, che da tanti anni si occupa di Robotica educativa e industriale nella scuola e dell’aspetto organizzativo dell’evento di qualificazione valido per le finali nazionali che quest’anno si svolgeranno a Piacenza l’11 e il 12 marzo 2023.

“I team verranno esaminati sia sugli aspetti scientifici che sull’aspetto tecnologico del robot da tre linee di giudici del territorio e da due giudici nazionali. La gara di Robotica invece sarà aperta al pubblico e in diretta streaming – ha spiegato Santacroce -. Ma ciò che conta è che gli studenti saranno messi a loro agio, sarà una vera e propria festa robotica dove quello che conta è divertirsi e non vincere“

Sempre durante la giornata di sabato, inoltre, il Ruiz organizzerà la “Fll Explore“, un evento destinato ai bambini under 9 in cui saranno organizzati laboratori per avvicinarsi al mondo della robotica in modo semplice e divertente.