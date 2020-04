Augusta, fiori freschi davanti al cimitero: donati da una ditta

Fiori freschi per i defunti seppelliti al cimitero comunale chiuso ormai dal 13 marzo. Questo il gesto di oggi dei titolari della ditta Agriservice, che vende fiori dentro l’area del cimitero. Piuttosto che lasciare i mazzi invenduti ad appassire o chiusi in una cella frigorifera, aspettando mgari tempi migliori, hanno deciso di donarli simbolicamente a tutti i defunti del camposanto, anche in vista della Pasqua ormai imminente.

E considerata l’ impossibilità da quasi un mese di entrare dentro il cimitero per le note limitazioni imposte per evitare la diffusione del Covid 19 non hanno potuto fare altro che posizionare i cinque vasi, pieni di mazzi di fiori colorati, davanti all’ingresso principale del camposanto.

“Un gesto che scalda il cuore e che in questo periodo significa tanto per ognuno di noi”- ha commentato il consigliere comunale Biagio Tribulato, un gesto di vicinanza per chi non puo’ andare a fare visita ai propri cari e portare fiori freschi sulle loro tombe.