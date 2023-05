Augusta, Fiorello compie 63 anni e riceve un regalo speciale dalla figlia

Compie oggi 63 anni Rosario Fiorello, showman e mattatore italiano cresciuto ad Augusta, noto e amato dal grande pubblico per la sua capacità di intrattenere, in tv da qualche tempo con il grande successo di “Viva Rai2”, che ogni giorno porta il buon umore nelle case degli italiani già di prima mattina. Per l’occasione oggi ha ricevuto un regalo speciale dalla figlia Angelica che, in apertura di trasmissione, ha suonato e cantato per la prima volta in pubblico “Io vagabondo” dedicandogliela e commuovendolo.

Nato a Catania il 16 maggio 1960, Fiorello è cresciuto ad Augusta dove ha frequentato il liceo scientifico e mosso i primi passi in una radio locale, Radio Marte, con programmi musicali e lunghe dirette e nel vicino villaggio turistico alle porte di Brucoli. Qui ha iniziato la gavetta come animatore per poi spiccare il volo nel mondo dello spettacolo, tra radio e televisione, fino a diventare oggi uno degli showman italiani più amati per la sua versatilità e capacità di far ridere e divertire come imitatore, conduttore radiofonico e televisivo, comico e cantante.

Da anni non si vede ad Augusta, l’ultima sua presenza è rimasta, per cosi dire, nella “storia” augustana: risale ad oltre 25 anni, quando reduce dal successo del karaoke, vero e proprio fenomeno televisivo che nelle piazze di tutta Italia ha fatto cantare chiunque, realizzò nel 1996 uno spettacolo di solidarietà alla nuova darsena. Da allora non si è più visto in città, almeno in pubblico, chissà che la nostalgia “canaglia” dopo tanti anni non si faccia sentire e lo riporti nella città che lo ha visto crescere.