Augusta, finito l’incubo, ritrovata la dodicenne scomparsa nel pomeriggio

E’ stata ritrovata intorno alle 21 la dodicenne Giada Zuccarello che aveva fatto perdere le sue tracce nel primo pomeriggio di oggi davanti al terzo istituto comprensivo Todaro della Borgata. La ragazzina è stata ritrovata a Messina dai carabinieri ai quali si erano rivolti i genitori disperati dopo che non avevano avuto più notizie della figlia, che non era rientrata a scuola il pomeriggio.

Pare avesse con sé dei soldi e sta rientrando ad Augusta. Si conclude così positivamente una vicenda che ha tenuto con in fiato sospeso tutta Augusta e ha dato vita ad una straordinaria mobilitazione anche su Facebook.

Dal primo pomeriggio di oggi non si avevano notizie della dodicenne augustana studentessa del terzo comprensivo Todaro. La ragazzina avrebbe dovuto pranzare a scuola e trascorrere lì parte del pomeriggio, ma invece sarebbe uscita al normale orario e non sarebbe più ritornata all’istituto di via Gramsci.

Si è già mosso il gruppo comunale di Protezione civile che la sta cercando anche fuori dal tessuto urbano di Augusta. Poi la fine dell’incubo.