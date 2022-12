Augusta, fine anno in musica e parole con un omaggio alla tradizione siciliana

Un regalo-concerto offerto alla città dall’associazione “Diapason” per omaggiare la tradizione siciliana e tutelare i valori di integrazione e sinergia, in un insieme di emozioni e partecipazione ed apprezzamento del numeroso pubblico intervenuto. Questo il concerto che, ieri sera, si è tenuto nella chiesa delle Anime sante a cura dell’associazione, diretta dal maestro Giovanna Passanisi, che dal 2013 forma giovani talenti e artisti professionisti e non e che ha visto protagonisti, nell’antivigilia di Capodanno, alcuni docenti della scuola. Il maestro di basso Cristiano Nuovo, direttore artistico dell’evento, il maestro Barbara Ferrante docente di canto, Beppe Ripullo alla batteria, Davide Alibrio alla chitarra, Gaetano Volpe al piano, hanno allietato la serata cantando e suonando le serenate tipiche, i canti d’amore e i canti di lavoro della nostra Sicilia. “Presentat-tore” d’eccezione Florindo Colella, che ha accompagnato la platea nel viaggio musicale, alla presenza di autorità civili e militari.

Il concerto, che ha concluso tutte le manifestazioni del 2022, è stato inserito all’interno del cartellone natalizio promosso dall’amministrazione che ha visto l’associazione esibirsi in altre due occasioni: durante la Notte bianca organizzata dal Comitato commercianti e il 27 dicembre nella chiesa di sant’Andrea, con gli allievi di canto e di batteria e l’orchestra della Diapason.