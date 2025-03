Augusta, “Finding Marta”: proiezione e dibattito sulla musa di Pirandello per gli studenti del Megara

Nei giorni scorsi gli studenti delle quinte hanno partecipato a Città della notte alla proiezione del docufilm “Finding Marta. Un film sulla Musa di Pirandello”, incontrando il regista Lorenzo Daniele e la sceneggiatrice Alessandra Cilio, presentati dalla docente Alessandra Traversa dopo i saluti di rito della docente Anna Lucia Daniele in rappresentanza del dirigente scolastico Gianluca Rapisarda. Regista e sceneggiatrice hanno introdotto il soggetto del docufilm, raccontando l’incontro con l’attrice Margherita Peluso, brillante interprete del teatro pirandelliano, che ha fortemente voluto ricostruire la storia di Marta Abba, musa ispiratrice di Pirandello.

Il film, infatti, trasportandoci dalla Sicilia, a Roma, agli Stati Uniti, intreccia tre livelli narrativi: quello di Margherita, attrice dei nostri giorni, alla ricerca della sua identità come donna e artista nel teatro odierno; quello di Marta Abba, ripercorrendo l’esperienza di questa straordinaria attrice milanese e del suo sodalizio artistico con Luigi Pirandello, e il racconto degli esperti che con la loro testimonianza ci svelano il volto di una donna dal carattere forte e deciso, sottolineandone i meriti artistici.

Dopo la visione del film e del videomessaggio inviato dall’attrice protagonista agli studenti, si è aperto il dibattito, moderato dalla docente referente del Dipartimento di Lettere Nicoletta Privitera. Il regista e la sceneggiatrice hanno dialogato con competenza e disponibilità con i ragazzi, interloquendo sulle tematiche scaturite dalla visione del film e riflettendo sul ruolo controverso tra l’attrice e il maestro, così come emerge dalla lettura del loro fitto epistolario, e sulle sfide che una donna attrice dell’inizio del Novecento ha dovuto affrontare per affermarsi, non solo come Musa ispiratrice di Pirandello, ma come protagonista del rinnovamento del teatro italiano.

I docenti accompagnatori sono stati Cassandra Carriglio, Martina Carriglio, Fabio Falcone, Gabriella Fassari, Giusy Pugliares, Giovanna Scala, Floriana Solano, Daniela Tringali.