Augusta, finanziato il progetto per una nuova area mercatale

Anche il borgo marinaro di Brucoli beneficerà dei fondi regionali destinati ai “Piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca marittima”. Il Comune di Augusta ha infatti ottenuto l’inserimento in graduatoria per un progetto mirato a valorizzare il pescato locale e a sostenere l’economia della marineria frazionale.

L’intervento approvato prevede la realizzazione di una piccola area mercatale attrezzata per la vendita del pesce, che sorgerà direttamente sul demanio marittimo, in corrispondenza del porticciolo e dell’area di sbarco di Brucoli.

L’obiettivo primario è quello indicato dalle linee guida del PN FEAMPA 2021/2027: permettere ai pescatori di integrare il proprio reddito attraverso la vendita diretta del prodotto, accorciando la filiera e garantendo al consumatore la massima freschezza e tracciabilità.

Il progetto presentato dal Comune prevedeva inizialmente un investimento di 299.700,00 euro. Tuttavia, a seguito dell’esame della commissione valutatrice, la spesa ammessa a contributo è stata fissata a 81.093,02 euro.

Questa riduzione, come specificato nelle note ufficiali della graduatoria, è dovuta a diverse incongruenze rilevate nel computo metrico (CME), in particolare tra i prezzi applicati dal prezzario regionale e gli importi risultanti dai preventivi utilizzati. Nonostante il ricalcolo della spesa, l’intervento resta confermato in dodicesima posizione, garantendo così le risorse necessarie per avviare la creazione di questa nuova infrastruttura di servizio.

Così come per gli altri 17 progetti finanziati in tutta la Sicilia, l’opera di Augusta si inserisce in una strategia volta a dotare i porti e gli approdi di strutture moderne che migliorino le condizioni di lavoro e la sicurezza degli operatori.

Per Brucoli, la creazione di un’area mercatale dedicata non rappresenta solo un supporto tecnico alla pesca, ma anche un elemento di decoro e attrazione per l’antico borgo, integrando perfettamente la tradizione lavorativa marinara con la fruizione degli spazi pubblici.