Augusta, finale regionale di “Next Gi 2025”: secondo posto per il Ruiz

Secondo posto per l’ istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” alla finale regionale di “Next Gi Start-up competition 2025”, un concorso promosso dai Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia e da JA Italia. che, attraverso un percorso Pcto mirato, promuove l’autoimprenditorialità tra i giovani, con competizioni locali e regionali per premiare le migliori idee di start-up.

Gli studenti Mattia Lombardo, Gianluca Passanisi, Flavio Destro Mignino, Gabriele Baldo e Lorenzo Fazio della 5B Informatica hanno presentato il progetto “EasyBar school edition”, una piattaforma che mira a eliminare le code per gli studenti e gli sprechi per i bar, il cui programma è anche replicabile per le mense scolastiche. I bravissimi startupper hanno già predisposto un sito e per settembre prossimo prevedono il rilascio dell’app sulle piattaforme per dispositivi digitali.

La finale regionale siciliana si è svolta a Palermo, ai Cantieri culturali alla Zisa, e ha visto in competizione 400 studenti, con progetti su innovazione, transizione ambientale, salute e prevenzione, 40 imprenditori di Confindustria Sicilia appartenenti ai Gruppi giovani di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, 14 scuole coinvolte nelle stesse province, 10 idee di start up alla finale regionale (due per ogni provincia in concorso).

“L’innovazione è la chiave di volta per la competitività delle imprese, vedere questo vivacissimo interesse per l’innovazione tra i giovani studenti delle scuole superiori è per noi Giovani Imprenditori Confindustria Sicilia un segno di grande interesse e soddisfazione”, – ha affermato Edoardo La Ferla, presidente regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia. Congratulazioni agli studenti e al docente di Informatica responsabile del percorso, Vincenzo Tinè, sono arrivati dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina e da tutta la comunità scolastica che da anni ha investito tanto sulle nuove tecnologie e sulla Robotica.