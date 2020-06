Augusta, finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo 2020: nove studenti del liceo Megara tra le eccellenze

Sono nove studenti del liceo classico Megara ad essersi classificati nella Finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo 2020, conquistando sia la prima che la seconda fascia. Quest’anno a causa dell’emergenza Covid 19 l’Accademia matematica ha deciso di organizzare la fase finale dei giochi online e gli alunni di primo biennio dei quattro indirizzi del liceo, diretto da Renato Santoro, e coordinati dalla docente Barbara Morbelli hanno superato la fase inziale arrivando anche alla finale e dando prova che la sfida, anche in momenti difficili, va affrontata e che la dedizione viene ripagata.

Due le categorie in cui hanno gareggiato: S4 per gli studenti del primo anno e S5 per quelli di secondo anno. Per la prima ha ottenuto la Prima fascia con 10/9 risposte esatte Chiara Puglisi (1AS), la Seconda fascia con 8/7 risposte esatte è invece andata a Elisea Barbarino (1CS), Flaminia Bonavera (1BS), Sara Fazio (1CS) e Alessia Messina (1AC). Per la Categoria S5, tutti i risultati sono di seconda fascia con 8/7 risposte esatte per Giulia Fazio (2CS), Alessia Pasqua (2CS), Martina Spinali (2CS) e Gabriele Valenti (2AS).

Gli alunni, che rappresentano con orgoglio la tradizione della scuola, “hanno affrontato la prova con serietà e impegno, dimostrando la forza e il talento dell’intera comunità scolastica che desidera ardentemente ripartire, condividendo tutti insieme spazi, apprendimento, sogni e avventure del sapere” – ha fatto sapere la scuola.