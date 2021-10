Augusta, fiera dei morti davanti al cimitero: il Comune pubblica avviso per 10 posti

Nel quadro delle iniziative volte alla ripresa di ritorno alla normalità quest’anno tornerà ad essere allestita, davanti al cimitero in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, la tradizionale fiera per la vendita esclusiva di piante fiori e articoli funebre nel periodo che va dal 31 ottobre al 3 novembre. Per questo il Comune ha pubblicato all’albo pretorio un avviso rivolto a tutti coloro che intendono usufruire di un posto, anche perché l’area individuata è quella antistante il piazzale di entrata al cimitero comunale che può contenere al massimo 10 posti, come fa sapere l’assessore al Commercio ed attività produttive Rosaria Costa.

Gli interessati (imprese individuali, società o cooperative) possono presentare domanda di partecipazione tramite il portale impresainungiorno.gov.it, riferimento del servizio Suap del Comune entro lunedì 25 ottobre. Coloro che saranno collocati utilmente in graduatoria saranno convocati dal responsabile del procedimento per gli adempimenti conseguenti.