Augusta, Festival nazionale della filosofia attiva, Nuova Acropoli oggi arriva in piazza

Con il Festival nazionale della filosofia attiva l’associazione “Nuova acropoli” riporta la filosofia nelle piazze, tra la gente, per fare riscoprire il suo senso più bello e profondo di strumento di conoscenza di sé e del mondo.

Oggi alle 16, in piazza Duomo, si svolgerà infatti una gara di orienteering ispirata alle 12 “fatiche di Ercole” per gli studenti delle scuole superiori. Dalle 21, inoltre, si potrà diventare protagonisti dei giochi filosofici, facendo girare la “ruota delle virtù”, scoprendo il filosofo che è in ognuno do noi, partecipando all‘intervista doppia e sperimentando il “Contact eyes”, in un percorso da fare da soli o in compagnia. Chi vorrà curare il proprio animo, potrà visitare lo stand della Farmasophia.

Inoltre lunedì 17 e giovedì 20 ottobre, alle 19 nella sede associativa di viale Italia si terrà la presentazione del corso di filosofia attiva, aperto a tutti e gratuito.