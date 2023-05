Augusta, festeggiamenti di San Domenico, piano di viabilità per raggiungere l’Isola: 5 navette gratuite

In occasione dei festeggiamenti in onore di san Domenico, patrono della città di Augusta il comando di Polizia municipale ha predisposto un piano straordinario di viabilità con la chiusura al transito veicolare delle principali arterie cittadine e prevedendo il percorso alternativo per raggiungere il centro storico (che si sconsiglia se non ai soli residenti dell’isola).

Il piano straordinario sarà in vigore da sabato 20 maggio a mercoledì 24 maggio dalle 16 all’1 con un estensione fino alle 2,30 per il giorno della festa del patrono 24, con la chiusura al transito del viadotto Federico II in entrata dalla Borgata al centro storico. Per consentire agli augustani di raggiungere il centro storico saranno utilizzate 5 navette gratuite e “la cittadinanza è invitata ad attenersi ai suggerimenti di seguito indicati utilizzando le navette gratuite e i parcheggi all’ uopo predisposti con gli itinerari di seguito indicati” – fa sapere l’assessore alla Polizia municipale Pino Carrabino che ha fornito nel dettaglio il percorso della 5 navette:

navetta linea 1 – partenza e arrivo: piazza Unità d’ Italia/Palaionio:

Itinerario: piazza Unità d’Italia, corso Sicilia, viadotto Federico II, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, Lungomare Rossini, viadotto Federico II, corso Sicilia, piazza Unità d’Italia.

Navetta linea 2 – partenza e arrivo: parcheggio via Marina ponente/piazza Maestri del lavoro area del (mercato giornaliero):

Itinerario: piazza Maestri del Lavoro, via Marina Ponente, via Adua, via Dessié, via Caracciolo, piazzale delle ancore Marina militare, via Muscatello, via Marina levante, via Xifonia, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, viale Vittorio Veneto, via Marina Ponente, piazza Maestri del lavoro, via Marina Ponente, via Adua, via Dessié, via Caracciolo, piazzale delle ancore della Marina militare.

Navetta linea 3 e 4 partenza e arrivo: Porta spagnola:

Itinerario: Lungomare Rossini, Ponti spagnoli, via Giovanni Saraceno, viale Vittorio Veneto, via Marina Ponente, via della Rotonda, via Megara, Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), Giovanni Saraceno, ponti spagnoli.

Navetta linea 5 – partenza e arrivo: Lungomare Rossini:

Itinerario: Lungomare Rossini, viadotto Federico II, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, Ponti spagnoli, Lungomare Rossini.