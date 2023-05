Augusta, festeggiamenti San Domenico: oggi il corteo storico del Principe di Napoli

Si rinnova anche quest’anno la tradizione promossa dal primo istituto comprensivo Principe di Napoli che oggi darà vita alla manifestazione del corteo storico “Alla corte di Federico II di Svevia”. Giunto alla tredicesima edizione il corteo, pieno di luci e colori, accompagnata dal rullo dei tamburi imperiali e medievali, partirà dal plesso “Paradiso” di via Muscatello alle 17.30, attraverserà via Principe Umberto per arrivare fino a piazza Duomo.

Qui si potrà assistere all’animazione di una partita di scacchi medievali, alle suggestive coreografie degli sbandieratori, a diverse danze del passato abilmente interpretate dagli alunni dell’istituto, guidati dai docenti. Non mancherà, anche quest’anno, il solenne momento dell’investitura del cavaliere, simbolo di fedeltà e lealtà, valori di coesione sociale oggi più che mai da promuovere tra le nuove generazioni.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono della città di Augusta e rende viva la progettualità della scuola legata all’identità del territorio, come fa sapere il dirigente scolastico Agata Sortino.

Martedì 23 maggio, alle 10, 30, inoltre, gli alunni offriranno un “omaggio a San Domenico“, percorrendo piazza Duomo, via Principe Umberto e via Garibaldi, per poi arrivare in piazza san Domenico, della chiesa del patrono.