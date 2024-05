Augusta, festeggiamenti San Domenico: incrementati bus navetta. Stasera concerto dei Gemelli Diversi

Potenziato da oggi il servizio di bus navetta gratuite attivato dall’amministrazione comunale in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono san Domenico che proseguono oggi con il concerto alle 21,30, in piazza Castello, alla Villa comunale dei Gemelli Diversi. Aprirà la serata la cantante augustana Giorgia Fazio.

Da oggi mercoledì 22 maggio e fino a sabato 25 il nuovo programma delle navette è il seguente:

Linea 1 con due navette: partenza Borgata, piazza Unità d’Italia arrivo in via Colombo.

Linea 4 con una navetta: partenza Borgata, via Giovanni Lavaggi incrocio lungomare Rossini attraverso viale Vittorio Veneto, piazza San Domenico, via XIV Ottobre arrivo in via Colombo.

Linea 2 con una navetta: partenza piazza Maestri del Lavoro (mercato giornaliero del centro storico) via Marina Ponente, via Adua, via Dessiè, via Caracciolo, piazzale delle Ancore (Marina Militare), via Xifonia, arrivo in via Colombo.

Linea 3 con una navetta: servizio garantito nei giorni 24 e 24 maggio – partenza Rosmarino Cafè, lungomare Rossini, arrivo in via Colombo.

Il servizio avrà inizio dalle 17.