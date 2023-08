Augusta, festeggiamenti in onore di Maria Assunta, oggi la processione al rione San Giuseppe

Si concludono oggi, con la festa esterna del “rione San Giuseppe”, al centro storico i festeggiamenti di Maria Santissima Assunta, che risalgono al 1867, iniziati alla vigilia di Ferragosto con la secolare tradizione di bagnare, a mezzogiorno, con acqua gli usci di casa in memoria dei defunti.

Dopo il suono festoso delle campane delle 8, alle 19 verrà celebrata in chiesa Madre la messa a cui seguirà la processione del simulacro in piazza Duomo, via Principe Umberto, Garibaldi, San Giuseppe, dove si trova una piccola edicola votiva, via Carluccio Amato, XIV Ottobre, San Pietro Martire, Principe Umberto, piazza Duomo e rientro in chiesa Madre. La processione sarà seguita dal corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” diretto dal maestro Gaetano Galofaro.

Il programma dei festeggiamenti, a cura del comitato, è svolto nel ricordo di Franco Bellistrì, che per lungo tempo ne è stato l’instancabile organizzatore.