Augusta, festeggiamenti di San Domenico: piano straordinario della viabilità, tra divieti di sosta, strade chiuse e bus navetta

Chiusura in entrata del viadotto Federico II, divieto di sosta e di circolazione in diverse strade del centro storico che dovranno essere sgombre dalle auto per far passare le processioni, servizio gratuito di navette dalla Borgata per il centro storico e ritorno e 4 carri attrezzi per la rimozione delle auto “selvagge”.

Sarà una “rivoluzione” della viabilità quella che ci sia appresta a vivere da lunedì 23 e martedì 24 maggio, – in alcune strade già anche da oggi- quando in occasione del clou dei festeggiamenti per il patrono San Domenico è stato predisposto un piano straordinario di viabilità che prevede, intanto, la chiusura in entrata del viadotto “Federico II di Svevia” dalle 15 del 23 maggio alla mezzanotte del 24. In questi due giorni con i mezzi si potrà dunque, entrare, all’Isola solo transitando dal ponte Rivellino per via vittorio Veneto o a bordo delle navette gratuite istituite ad hoc per consentire la partecipazione ai festeggiamenti degli augustani senza dover usare l’auto. Due le linee istituite, la “1” che partirà dal parcheggio di piazza Unità d’Italia, alla Borgata e attraverso Corso Sicilia percorrerà il viadotto “Federico II di Svevia” fermandosi in via Colombo, di fronte la Villa per poi ritornare, attraverso i “ponti di campagna”, nell’area parcheggio di piazza Unità d’Italia.

La “Linea 2” partirà, invece, dal parcheggio di piazza Maestri del Lavoro in via Marina di Ponente, raggiungerà l’area parcheggio del Comando marittimo Sicilia, di via Caracciolo, dove è stato messo a disposizione di tutti il parcheggio esterno della Marina per fare tappa in via Colombo. La stessa navetta “Linea 1” (centro storico) attraverso viale Vittorio Veneto permetterà di raggiungere le aree parcheggio di Piazza Maestri del Lavoro e del Comando Marittimo Sicilia.

Sarà in sostanza interdetto alla circolazione veicolare il “cuore della città”, sarà assolutamente vietato sostare sul viadotto Federico II di Svevia o sul ponte Rivellino, come invece è successo sempre in passato, e le auto eventualmente parcheggiate lì saranno rimosse. Per questo sono stati noleggiati 4 quattro carri attrezzi che vigileranno anche sulle eventuali trasgressioni rispetto alle numerose ordinanze di polizia municipale che vieteranno, anche in altri giorni e anche alla sola sosta, vari tratti del centro storico, praticamente off limits per le auto.

Nello specifico è vietata la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata dalle 7 del 21 maggio alla mezzanotte del 24 maggio nella strada di accesso e uscita dai giardini pubblici e nell’area adiacente all’ufficio Anagrafe;

è vietata la sosta e la circolazione veicolare in via Principe Umberto nel tratto compreso tra via Colombo e via Limpetra dalle 16 del 21 maggio alla mezzanotte del 24 maggio, in piazza Duomo nelle stradelle sud e nord dalle 16 del 21 maggio alla mezzanotte del 24 maggio, in via Garibaldi, nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via Principe Umberto il 23 e 24 maggio dalle 16 alle 24;

è vietata la sosta con rimozione forzata e la circolazione veicolare in via Colombo, nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via Principe Umberto il 21 maggio dalle 7 alle 24; la sosta nel tratto tra via XIV Ottobre e Epicarmo, dalle 9 del 23 maggio alle 24 del 24 e la circolazione veicolare dalle 16 alle 24 di lunedi e martedì;

è vietata la circolazione veicolare in via Megara, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colmbo, il 23 e 24 maggio dalle 16 alle 24

è vietata la sosta veicolare dalle 7 del 23 maggio alla mezzanotte del 24 maggio in via Capitaneria, nelle adiacenze della chiesa di San Domenico e in piazza San Domenico, compreso il lato nord;

è vietata la circolazione veicolare in via Capitaneria, nel tratto compreso tra via della Dogana e piazza San Domenico il 23 e 24 maggio dalle 16 alle 24;

è vietata la sosta veicolare in piazza D’Astorga lato est dalle 7 del 23 maggio alla mezzanotte del 24 maggio;

è vietata la sosta veicolare e la circolazione in via XIV Ottobre nel tratto compreso tra via Roma e piazza San Domenico il 23 e 24 maggio dalle 14 alle 24;

è vietata la sosta veicolare in via Roma lato nord, nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via Xifonia il 24 maggio dalle 12 alle 21;

è vietata la sosta veicolare in via Alabo lato nord nel tratto compreso tra via Megara e lungomare Paradiso il 24 maggio dalle 12 alle 22.

Resta da capire dove, in particolare da lunedì pomeriggio a martedì notte, dovranno parcheggiare i residenti del centro, in particolare quelli della zona alta, e anche i commercianti vista la già solita e cronica carenza di parcheggi, che sarà acuita dai tanti divieti di sosta imposti per quei due giorni in divere strade e anche alla Villa comunale che, di solito, offre in discreto numero di posti auto. E considerato anche che non tutti, soprattutto anziani e disabili che non risiedono al centro, potranno accogliere l’invito del sindaco a limitare al massimo l’ingresso con i mezzi al centro storico e a non spostarsi in auto dalla Borgata, ma con le navette che saranno collegate con le aree parcheggio individuate in piazza Unità d’Italia, un piazzale del mercato del giovedì e l’area del mercato del Sacro Cuore alla Borgata e nell’area mercatale di piazza Maestri del Lavoro e il piazzale del Comando MariSicilia di via Caracciolo, al centro storico. Nessun pullman, sempre il 23 e 24, potrà accedere all’Isola.

“Sarà un banco di prova, facciamo un salto di mentalità a non avere per forza il parcheggio vicino dove dobbiamo andare” – ha detto nel suo video su Facebook, il sindaco Giuseppe Di Mare che ha firmato anche un’ordinanza di divieto assoluto di vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande e alcolici in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o latta, dalle 11 di sabato 21, lunedì 23 e martedì 24 fino alle 3 delle giornate successive, obbligando gli esercenti a “posizionare idonei contenitori per i bicchieri di plastica ed altro“, e “prima della chiusura dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti alle aree utilizzate“.

In campo ci saranno circa cinquanta tra agenti della Polizia municipale che eleveranno sanzioni per chi viola i divieti e volontari di Protezione civile, che si ritroveranno come centro operativo di controllo nell’area antistante l’ufficio Anagrafe dei Giardini pubblici.