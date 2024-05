Augusta, festeggiamenti di San Domenico: piano straordinario della viabilità e bus navetta gratuiti per il centro storico

Due navette gratuite per il centro storico nelle serate dei concerti, la chiusura delle principali arterie dell’Isola e posti riservati ai disabili. Anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono san Domenico, il comando di Polizia municipale ha predisposto un piano straordinario di viabilità che è stato illustrato, questa mattina, durante una conferenza stampa al Comune dall’assessore alla Polizia municipale Peppe Montalto: “Quest’anno il cartellone è molto più corposo il corpo della Polizia municipale è impiegato il doppio – ha detto – stiamo cercando di utilizzare la formula già usata per lo scorso san Domenico e anche per l’estate augustana in occasione delle varie manifestazioni quando abbiamo avuto in piazza anche migliaia di persone. Si stanno predisponendo le transenne e in ogni varco ci saranno agenti di polizia municipale o componenti delle varie associazioni di volontariato e protezione civile”.

Come l’anno scorso ci saranno due bus navetta messi a disposizione della città nelle serate dei concerti – il 19, 20, 22, 23, 24 e 25 maggio – dalle 18 alle 2: linea 1 e 2 con partenza dalle aree dove si tiene il mercato del giovedì di via Buozzi e dove adesso sono state installate le giostre.

Linea 1 percorrerà corso Sicilia, per arrivare in via Colombo e poi alla Porta Spagnola, al lungomare Rossini e di nuovo in via Buozzi.

La linea 2 partirà sempre dalla Borgata, percorrerà via Colombo, via Marina ponente arrivando fino al parcheggio delle “ancore” della Marina di via Caracciolo, poi via Xifonia, via Colombo e ripresa del giro. Ci sarà, inoltre, un bus navetta in più messo a disposizione dal “Rosmarino” del lungomare Rossini, che da lì partirà per arrivare fino in via Colombo.

“Per noi san Domenico è stata una scommessa e continua ad esserlo perché di anno in anno l’amministrazione incrementa con sempre maggiori attività. – ha aggiunto il comandante di Polizia municipale Salvatore Daidone – Abbiamo incrementato un piano viario ormai consolidato, sicuramente ci saranno dei disagi ma mi affido al buon senso degli automobilisti e della popolazione perchè a fronte dei disagi ci sono momenti ricreativi importanti che Augusta sta vivendo e che è un piacere gestire. Ci saranno più agenti in giro ma anche volontari, ringraziamo tutte le associazioni, che sono una bella realtà augustana, e che, in maniera gratuita, danno la possibilità alla cittadinanza di godersi gli eventi”.

Quando sarà chiusa via Colombo sono previsti dei posti riservati per i disabili che sono stati incrementati del 50% rispetto all’anno scorso in via Colombo, lato via Xifonia “e anche se si dovessero saturare i posti previsti, si gestirà con la diligenza di un buon padre di famiglia e si troverà una soluzione” – ha proseguito. Ci saranno posti riservati anche davanti al palco di pizza Castello per assistere ai concerti.

Ad illustrare nel dettaglio le 12 ordinanze che disciplineranno l’accesso e il transito al centro storico è stato l’ispettore di Polizia municipale e coordinatore della viabilità Salvo Ruma. Già dalle 14 di sabato 18 maggio alle 24 di domenica 19 maggio via Principe Umberto, nel tratto compreso tra via Colombo e via Garibaldi, sarà chiusa al transito veicolare e sarà vietata la sosta. Anche i Giardini pubblici dalle 7 di sabato 18 e fino al 25 saranno interdetti sia alla circolazione che alla sosta

Via Colombo tutti i giorni, dalle 14 alle 24, nel tratto compreso tra via Epicarmo e via X Ottobre sarà interdetta alla sosta e circolazione. “Nel caso in cui riteniamo che ci sia un afflusso veicolare maggiore verso il centro storico durante gli spettacoli serali ci sarà anche la chiusura temporanea del viadotto Federico II in entrata, che – ha precisato – sarà chiuso a seconda delle esigenze che si verificheranno, rimanendo sempre valido il percorso alternativo del Rivellino e della Porta spagnola per arrivare all’Isola che, dunque, non sarà interdetto alla circolazione”.

Una nuova ordinanza riguarderà quest’anno la chiusura, il 24 maggio, del lungomare Jonio, il tratto di strada antistante piazza delle Grazie e la “Badiazza” che arriva fino al viadotto Federico II, da poco riasfaltato e reso di nuovo percorribile ai mezzi e che sarà chiuso dalle 14 del 24 alle tre del 25 maggio, per esigenze previste dal piano di sicurezza, perché in occasione dei fuochi pirotecnici tutta la strada dovrà essere assolutamente sgombra da mezzi e quindi sarà vietata anche la sosta.

Prevista anche la chiusura di via Principe Umberto, da via Colombo a via della Rotonda con il divieto di sosta dalle 14 del 23 alle 24 del 24, nei giorni clou della festa, saranno chiuse e sgombre di auto anche via Garibaldi dal 23 al 24 e interdetta alla sosta la salita di San Domenico nel tratto tra via Capitaneria a via X Ottobre.

Dal 20 al 22 maggio via Principe Umberto da via Colombo a via Roma sarà interdetta alla circolazione e alla sosta, il 21 maggio in occasione del corto storico che parità alle 18 da via Strazzulla sarà interdetta alla circolazione e sosta via Umberto da via Garibaldi e via della Rotonda.

Dalle 14 del 23 alle 24 del 24, infine, i pullman sia di linea sia extraurbani faranno capolinea solo al lungomare Rossini e, dunque, non potranno accedere all’Isola.